Нацбанк ускорил сожжение международных резервов. Чего ждать от курса валют на этой неделе

В течение этой недели курс доллара в банках будет находиться, скорее всего, в границах 37,7-38,7 грн/$, а евро – 40,5-41,6 грн/€. Впрочем, как признается в комментарии Delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, чем дальше, тем прогнозы давать сложнее: есть ряд факторов, которые "выныривают на ровном месте", влияя тем самым на курс.

"Все такие колебания могут быть искусственно управляемыми. Их очень трудно предсказать. Валюта идет вверх. По доллару курс может быть и 39 грн/$, а затем, например, 36,7 грн/$. Те, кто занимается наличным рынком, уверены, что есть возможность возвращения до конца года на 37,5 грн/$. Колебания невысокие, но они постоянно есть", – говорит он.

Более того, не исключено укрепление курса ближе к концу месяца, когда рынок играет действия НБУ по валютной либерализации и адаптируется к обновленной учетной ставке.

Как прошли торги на межбанке

Нацбанк продолжил стремительно сокращать международные резервы, продав на межбанке на прошлой неделе (18-22 сентября) $823,61 млн, а приобретя символические $100 тыс. (отрицательный баланс – $823,51 млн). Напомним, что на прошлой неделе НБУ вообще установил годовой рекорд по сокращению ЗВР, продав на МБВР целых $873,11 млн, а приобретя еще меньше – $50 тыс.

На 1 сентября валовые золотовалютные резервы – благодаря международной поддержке – составляли рекордные за всю историю независимости $40,405 млрд (из них чистыми $26,876 млрд). Впрочем, в этом месяце Нацбанк начал их сжигать на межбанке ощутимо быстрее. С начала этого месяца уже – не менее $2 млрд.

Динамика ЗВР по данным НБУ

Григорий Кукуруза нашел для увеличения интервенций НБУ несколько причин. Первая – отсутствие полноценной работы так называемого зернового коридора. Вторая – большой дисбаланс между экспортом и импортом вообще. "Мы постепенно возвращаемся на продажи Нацбанком $25,3 млрд ежемесячно, как это было до февраля этого года".

После февраля, говорит эксперт, расходы ЗВР Нацбанком сократились в результате известной истории с временной следственной комиссией Верховной Рады по "черному" зерну. Речь шла о классической схеме с открытием компаний на подставных лиц, что в конечном счете сокращало, в частности, и поступление в государство валютной выручки аграриев.

"Дефицит торгового баланса расширяется. Импорт растет и составляет где-то на 10% ниже довоенного уровня. А экспорт падает третий год подряд. Поэтому вполне закономерно, что интервенции будут увеличиваться и дальше. На прошлой неделе банки немного нарастили покупку валюты на межбанке под физлиц, но эта судьба в разрезе всех интервенций невелика", – прогнозирует эксперт.

Курс в банках и на черном рынке

Прошедшую неделю в среднем по банкам доллар начал с удорожания, а завершил удешевлением. Так, если в понедельник, 18 сентября, курс в банках составлял 37,7-38,4 грн/$, то в среду – с расширением спреда на несколько копеек – 37,82-38,62 грн/$. К концу недели гривна, наоборот, укрепилась до 37,7-38,4 грн/$.

Евро в банках повторил траекторию доллара: курс в понедельник – 40,5-41,2 грн/ € . Курс в среду, когда гривна немного ослабла, 40,7-41,55 грн/ €. В воскресенье гривна также почти вернулась на позиции в начале недели – котировки составили 40,5-41,3 грн/ €.

На черном рынке гривна укрепилась по отношению к доллару лучше. Так, если на вторник, 19 сентября, пришелся пик удорожания доллара на отметках 38,35-38,6 грн/$, то к концу недели нацвалюта укрепилась до 38,1-38,3 грн/$. Похоже и по евро: во вторник курс составлял 41,2-41,45 грн/ €, а уже в пятницу гривна по евро укрепилась до 40,85-41,1 грн/ €.

Незначительное удорожание инвалюты посреди недели может быть объяснено тем, что часть населения ожидает возможные решения Нацбанка по переходу к плавающему курсу, а потому стремится избежать рисков, покупая инвалюту, пользуясь всем предоставленным Нацбанком для этого инструментарием.