Нацбанк прискорив спалення міжнародних резервів. Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Протягом цього тижня курс долара в банках перебуватиме найімовірніше в межах 37,7-38,7 грн/$, а євро – 40,5-41,6 грн/€. Втім, як зізнається в коментарі Delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, чим далі, тим прогнози давати складніше: є низка чинників, що "виринають на рівному місці", впливаючи тим самим на курс.

"Всі такі коливання можуть бути штучно керованими. Їх дуже важко передбачити. Валюта йде вверх. По долару курс може бути й 39 грн/$, а потім, наприклад, 36,7 грн/$. Ті, хто займається готівковим ринком, впевнені, що є можливість повернення до кінця року на 37,5 грн/$. Коливання невисокі, але вони постійно є", – каже він.

Більше того, не виключено зміцнення курсу ближче до кінця місяця, коли ринок відіграє дії НБУ з валютної лібералізації та адаптується до оновленої облікової ставки.

Як пройшли торги на міжбанку

Нацбанк продовжив стрімко скорочувати міжнародні резерви, продавши на міжбанку минулого тижня (18-22 вересня) $823,61 млн, а придбавши символічні $100 тис. (негативний баланс – $823,51 млн). Нагадаємо, що попереднього тижня НБУ взагалі встановив річний рекорд зі скорочення ЗВР, продавши на МБВР цілих $873,11 млн, а придбавши ще менше – $50 тис.

На 1 вересня валові золотовалютні резерви – завдяки міжнародній підтримці – складали рекордні за всю історію незалежності $40,405 млрд (з них чистими $26,876 млрд). Втім, цього місяця Нацбанк почав їх "спалювати" на міжбанку відчутно швидше. З початку цього місяця вже – щонайменше $2 млрд.

Динаміка ЗВР за даними НБУ

Григорій Кукуруза знайшов для збільшення інтервенцій НБУ кілька причин. Перша – відсутність повноцінної роботи так званого зернового коридору. Друга – великий дисбаланс між експортом і імпортом взагалі. "Ми поступово повертаємося на продажі Нацбанком $25,3 млрд щомісяця, як це було до лютого цього року".

Опісля лютого, каже експерт, витрати ЗВР Нацбанком скоротились внаслідок відомої історії з тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради по "чорному" зерну. Йшлося про класичну схему з відкриттям компаній на підставних осіб, що зрештою скорочувало, зокрема, й надходження в державу валютної виручки аграріїв.

"Дефіцит торгівельного балансу розширюється. Імпорт зростає і складає десь на 10% нижче від довоєнного рівня. А експорт падає третій рік підряд. Тому цілком закономірно, що інтервенції будуть збільшуватись і надалі. Минулого тижня банки трохи наростили купівлю валюти на міжбанку під фізосіб, але ця доля в розрізі всіх інтервенцій невелика", – прогнозує експерт.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулий тиждень в середньому по банках долар почав зі здорожчання, а завершив здешевшанням. Так, якщо в понеділок, 18 вересня, курс у банках складав 37,7-38,4 грн/$, то в середу – з розширенням спреду на декілька копійок – 37,82-38,62 грн/$. Під кінець тижня гривня, навпаки, укріпилась до 37,7-38,4 грн/$.

Євро в банках повторив траєкторію долара: курс у понеділок – 40,5-41,2 грн/€. Курс у середу, коли гривня трохи ослабла, 40,7-41,55 грн/€. В неділю гривня так само майже повернулася на позиції на початку тижня – котирування склали 40,5-41,3 грн/€.

На чорному ринку гривня укріпилась щодо долара краще. Так, якщо на вівторок, 19 вересня, припав пік здорожчання долара на позначках 38,35-38,6 грн/$, то до кінця тижня нацвалюта укріпилась до 38,1-38,3 грн/$. Схоже і з євро: у вівторок курс складав 41,2-41,45 грн/€, а вже в п’ятницю гривня по євро укріпилась до 40,85-41,1 грн/€.

Несуттєве здорожчання інвалюти посеред тижня може бути пояснено тим, що частина населення очікує можливі рішення Нацбанку щодо переходу до плаваючого курсу, а тому прагне уникнути ризиків, купуючи інвалюту, користуючись усім наданим Нацбанком для того інструментарієм.