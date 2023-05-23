НБУ переложил на банки больше ответственности за латание дыр в госбюджете

Национальный банк с 11 июня увеличивает до семи количество бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом, регулятор расширил возможности банков по покрытию объема обязательных резервов. Это также позволяет НБУ избегать прямого финансирования дефицита бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В январе-марте 2023 года Нацбанк включил в перечень бенчмарк-ОВГЗ ценные бумаги с идентификационными номерами (ISIN) UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201.

С 11 июня банки могут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227490. Этот выпуск впервые размещался Минфином на первоначальных аукционах 2 мая 2023 года.

"Такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит избежать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году", - объясняют свое решение в НБУ.

Напомним, Нацбанк в январе разрешил банкам покрывать до 50% от общего объема их обязательных резервов за счет так называемых "бенчмарк-ОВГЗ". Таким образом, регулятор положился на банки, надеясь привлечь их деньги в гособлигации. По прогнозу включение ОВГЗ-бенчмарков в покрытие обязательных резервов позволит Минфину привлечь 50 млрд грн.

Заметим, что существует исключение: механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ не распространяется на часть резервов, которую банки формируют в связи с повышением нормативов обязательного резервирования по отдельным видам средств физических лиц с 11 марта и с 11 мая.