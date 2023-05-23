НБУ переклав на банки більше відповідальності за латання дірок у держбюджеті

Національний банк з 11 червня збільшує до семи кількість бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Таким чином регулятор розширив можливості банків щодо покриття обсягу обов’язкових резервів. Це також дозволяє НБУ уникати прямого фінансування дефіциту бюджету.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У січні–березні 2023 року Нацбанк включив до переліку бенчмарк-ОВДП цінні папери із ідентифікаційними номерами (ISIN) UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201.

З 11 червня банки зможуть включати в покриття обов’язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ISIN UA4000227490 . Цей випуск вперше розміщувався Мінфіном на первинних аукціонах 2 травня 2023 року.

"Такий крок сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що дасть змогу уникнути прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком у 2023 році", — пояснюють своє рішення в НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк у січні дозволив банкам покривати до 50% загального обсягу їх обов'язкових резервів за рахунок так званих "бенчмарк-ОВДП". У такий спосіб регулятор поклався на банки, сподіваючись залучити їхні гроші до держоблігацій. За прогнозом, включення ОВДП-бенчмарк в покриття обов'язкових резервів дозволить Мінфіну залучити 50 млрд грн.

Зауважимо, що існує виключення: механізм покриття бенчмарк-ОВДП не поширюється на частину резервів, яку банки формують у зв’язку з підвищенням нормативів обов’язкового резервування за окремими видами коштів фізичних осіб з 11 березня та з 11 травня.