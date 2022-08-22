НБУ вышел в "плюс" на межбанке и снижает давление на гривну: укрепится ли нацвалюта ко Дню независимости

Как только Нацбанку удалось дополнительно стабилизировать рынок, позволив банкам продавать больше валюты, как в Верховной Раде заговорили о введении налога на импорт. Речь идет об импортерах, покупающих валюту для оплаты контрактов, а не о гражданах, хотя и они из-за повышения цен на продукцию ощутят на себе такие нововведения.

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Парламент может в скором времени принять закон, после которого курс для импортеров фактически вырастет на 10%, с 36,57 грн/$ до 40,23 грн/$, из которых 3,66 грн будут поступать в бюджет. В НБУ такие шаги приветствуются по многим причинам.

Во-первых, регулятору необходимо снизить давление на международные резервы (сократить продажи доллара на межбанке). Об этом совершенно откровенно говорит первая зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова: "К сожалению, с начала нашествия мы фиксируем, что экспорт снизился более чем на 40%. Вместо этого импорт товаров возобновился очень быстро и сегодня почти достиг довоенных показателей. Таким образом, поток валюты в Украину очень сильно снизился, а выходит валюта в тех же объемах и даже больших", – констатирует Рожкова.

Во-вторых, Нацбанк против эмиссии, пытаясь побуждать Министерство финансов пополнять госбюджет не на средства регулятора, а путем новых налогов.

"Поступления в бюджет снизились, потому что экономика очень сильно потеряла – территорий, промышленных мощностей, инфраструктуры. К тому же многие потеряли работу. Этот дополнительный налог мог бы частично решить вопрос, добавив поступлений в бюджет", – добавила Рожкова.

Подобную аргументацию в комментариях СМИ приводит и глава НБУ Кирилл Шевченко: "Быстрое возобновление импорта, в том числе неприоритетных товаров в условиях войны, истощает резервы. Другой аспект – дополнительный сбор улучшит ситуацию с дефицитом бюджета".

Как происходили торги на межбанке

На прошлой неделе – с 15 по 19 августа – Нацбанк снова взял курс на пополнение резервов, продав на межбанковском валютном рынке $122,4 млн, а приобретя $197,8 млн. За пять дней регулятор пополнил резервы на $75,4 млн.

В течение войны Национальный банк с интервенциями ощутимо "выходил в плюс" крайне редко: несколько дней в начале широкомасштабного вторжения и в конце июля, когда правление НБУ приняло решение о коррекции официального курса гривны с 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$, что побудило компании и граждан обменять имеющуюся у них инвалюту более выгодно.

Таким образом, с учетом последних торгов Нацбанк с начала войны приобрел более $2,417 млрд, а продал более $13,406 млрд. С начала 2022 года регулятор купил более $3,074 млрд, а продал более $16,176 млрд.

Курс в банках и на черном рынке

Прошедшую неделю доллар и евро начали с удорожания. Отличие только в том, что на черном рынке к концу недели инвалюта, наоборот, начала стремительно дешеветь.

Если в банках в среднем по Украине в понедельник, 15 августа курс доллара составлял 39,18-40,03 грн/$, то уже в воскресенье, 21 августа, с тем же спредом – 39,69-40,58 грн/$.

На черном рынке доллар начал неделю с 40,05-40,25 грн/$. В пятницу, 19 августа, курс достиг 40,75-40,95 грн/$, однако уже к концу выходных опустился до 40,6-40,8 грн/$.

Евро в банках в минувший понедельник торговался в среднем по 39,78-40,94 грн/€, а уже к концу недели – с небольшим расширением спреда – 39,92-41,07 грн/€.

На черном рынке евро нарисовал перевернутую параболу: в понедельник курс составлял 40,7-40,95 грн/€, в четверг, 18 августа, 41-41,3 грн/€, а уже к концу выходных валюта подешевела до 40,65- 40,95 грн/€.

Вероятнее всего, что в течение текущей недели и доллар, и евро сначала подешевеют, но до конца недели играют свои позиции. Впрочем, вряд ли в банках и на черном рынке доллар преодолеет отметку в 41,3 грн/$, а евро – 41,4 грн/€.