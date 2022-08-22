НБУ вийшов у "плюс" на міжбанку та знижує тиск на гривню: чи укріпиться нацвалюта до Дня Незалежності

Тільки-но Нацбанку вдалося додатково стабілізувати ринок, дозволивши банкам продавати більше валюти, як у Верховній Раді заговорили про запровадження податку на імпорт. Йдеться про імпортерів, які купують валюту для оплати контрактів, а не про громадян, хоча і вони через підвищення цін на продукцію відчують на собі такі нововведення.

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Парламент може незабаром ухвалити закон, після прийняття якого курс для імпортерів фактично зросте на 10%, з 36,57 грн/$ до 40,23 грн/$, з яких 3,66 грн будуть надходити до держбюджету. В НБУ такі кроки вітають з багатьох причин.

По-перше, регулятору необхідно знизити тиск на міжнародні резерви (скоротити продажі долара на міжбанку). Про це цілком відверто говорить перша замголови НБУ Катерина Рожкова: "На жаль, від початку навали ми фіксуємо, що експорт знизився на понад 40%. Натомість імпорт товарів відновився дуже швидко і сьогодні майже досягнув довоєнних показників. Таким чином, потік валюти в Україну дуже сильно знизився, а виходить валюта в тих же обсягах і навіть більших", – констатує Рожкова.

По-друге, Нацбанк чинить супротив емісії, намагаючись спонукати Міністерство фінансів поповнювати держбюджет не коштом регулятора, а шляхом нових податків.

"Надходження до бюджету знизились, тому що економіка дуже сильно втратила – територій, промислових потужностей, інфраструктури. До того ж багато людей втратили роботу. Цей додатковий податок міг би частково вирішити питання, додавши надходжень до бюджету", – додала Рожкова.

Подібну аргументацію у коментарях ЗМІ наводить і голова НБУ Кирило Шевченко: "Швидке відновлення імпорту, у тому числі непріоритетних товарів в умовах війни, виснажує резерви. Інший аспект – додатковий збір поліпшить ситуацію з дефіцитом бюджету".

Як відбувалися торги на міжбанку

Минулого тижня – з 15 по 19 серпня – Нацбанк знову взяв курс на поповнення резервів, продавши на міжбанківському валютному ринку $122,4 млн, а придбавши $197,8 млн. За п’ять днів регулятор поповнив резерви на $75,4 млн.

Протягом війни Національний банк з інтервенціями відчутно"виходив у плюс" вкрай рідко: кілька днів на початку широкомасштабного вторгнення і наприкінці липня, коли правління НБУ прийняло рішення про корекцію офіційного курсу гривні з 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$, що спонукало компанії і громадян обміняти наявну у них інвалюту більш вигідно.

Таким чином, з урахуванням останніх торгів, Нацбанк з початку війни придбав понад $2,417 млрд, а продав більше $13,406 млрд. З початку 2022 року регулятор купив понад $3,074 млрд, а продав більше $16,176 млрд.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулий тиждень долар і євро розпочали зі здорожчання. Відмінність тільки у тому, що на чорному ринку під кінець тижня інвалюта, навпаки, почала стрімко дешевшати.

Якщо у банках в середньому по Україні у понеділок, 15 серпня курс долара складав 39,18-40,03 грн/$, то вже у неділю, 21 серпня, з тим самим спредом – 39,69-40,58 грн/$.

На чорному ринку долар розпочав тиждень з 40,05-40,25 грн/$. У п’ятницю, 19 серпня, курс досяг 40,75-40,95 грн/$, проте вже під кінець вихідних опустився до 40,6-40,8 грн/$.

Євро у банках у минулий понеділок торгувався в середньому по 39,78-40,94 грн/€, а вже під кінець тижня – з невеликим розширенням спреду – 39,92-41,07 грн/€.

На чорному ринку євро намалював перевернуту параболу: у понеділок курс складав 40,7-40,95 грн/€, у четвер, 18 серпня, 41-41,3 грн/€, а вже під кінець вихідних валюта здешевшала до 40,65-40,95 грн/€.

Найвірогідніше, що впродовж поточного тижня і долар, і євро спочатку здешевшають, але до кінця тижня відіграють свої позиції. Втім, навряд у банках і на чорному ринку долар здолає позначку в 41,3 грн/$, а євро – 41,4 грн/€.