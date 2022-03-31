Нулевые кредитные ставки по "5-7-9", вероятнее всего, вскоре получат застройщики

Еще 12 марта Кабмин внес изменения в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки отечественного бизнеса. Президент Владимир Зеленский и министр экономики Юлия Свириденко заявляли, что льготы (ставка 0%) будут касаться всех предприятий, хотя это не так. В приоритете государства – помощь аграриям, поскольку началась посевная.

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Но, как говорит в комментарии Delo.ua глава Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, скорее всего в скором времени к "счастливчикам" прибавятся и строительные компании, так как после бомбардировок и обстрелов российской армией предстоит немедленно восстанавливать жилищный фонд и инфраструктуру. Впрочем, последнее слово за правительством.

Параллельно в разговоре с нами пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга высказал предположение, что в программу скоро привлекут пищевиков и "фармацевтов" – еще одних производителей критически важной для Украины продукции.

Напомним, что согласно этой госпрограмме, ссудить у банков средства под 0% предприятия могут (пока только представители АПК) только в течение военного положения и одного месяца после его завершения. После этого времени ставка составит 5% к концу срока кредита. Инвестиционные кредиты выдают на пять лет, а на пополнение оборотных средств – на три.

Детальнее по этой теме читайте в нашем материале: "Нулевые ставки по программе "5-7-9" для бизнеса: кто сможет получить бесплатные кредиты".