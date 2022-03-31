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Фінанси
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Забудовники можуть отримати доступ до кредитів "під 0%" за програмою "5-7-9%" - думка

Забудовники можуть отримати доступ до кредитів "під 0%" за програмою "5-7-9%" - думка
Фото: 24 канал

На думку голови Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олени Коробкової, незабаром доступ до кредитів зі стака 0% за держпрограмою "5-7-9%" можуть отримати будівельні компанії.

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У коментарі Delo.ua вона зазначила, що така перспектива пов'язана з майбутньою участю будівельної галузі у відновленні житлового фонду та інфраструктури, зруйнованої внаслідок обстрілу російською армією.

У свою чергу прес-секретар ПриватБанку Олег Серга висловив припущення, що у програму незабаром залучать харчовиків та "фармацевтів" – ще одних виробників критично важливої ​​для України продукції.

Нагадаємо, що згідно з держпрограмою "5-7-9%" отримувати кредити у банків під 0% підприємства можуть лише протягом військового стану та одного місяця після його завершення. Поки що такі кредити надаються АПК для забезпечення посівної.

Детальніше про підтримку аграріїв за рахунок пільгового кредитування читайте у нашому матеріалі: "Нульові ставки за програмою "5-7-9" для бізнесу: хто зможе отримати безкоштовні кредити".

Автор:
Максим Беркаль