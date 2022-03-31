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Забудовники можуть отримати доступ до кредитів "під 0%" за програмою "5-7-9%" - думка
На думку голови Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олени Коробкової, незабаром доступ до кредитів зі стака 0% за держпрограмою "5-7-9%" можуть отримати будівельні компанії.
У коментарі Delo.ua вона зазначила, що така перспектива пов'язана з майбутньою участю будівельної галузі у відновленні житлового фонду та інфраструктури, зруйнованої внаслідок обстрілу російською армією.
У свою чергу прес-секретар ПриватБанку Олег Серга висловив припущення, що у програму незабаром залучать харчовиків та "фармацевтів" – ще одних виробників критично важливої для України продукції.
Нагадаємо, що згідно з держпрограмою "5-7-9%" отримувати кредити у банків під 0% підприємства можуть лише протягом військового стану та одного місяця після його завершення. Поки що такі кредити надаються АПК для забезпечення посівної.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Детальніше про підтримку аграріїв за рахунок пільгового кредитування читайте у нашому матеріалі: "Нульові ставки за програмою "5-7-9" для бізнесу: хто зможе отримати безкоштовні кредити".