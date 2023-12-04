ОТП Банк открыл благотворительный Рождественский аукцион для сбора средств на протезирование героев

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В ОТП Банке стартовал благотворительный Рождественский аукцион, который продлится с 4 по 25 декабря. Все собранные средства будут перечислены Superhumans Center – для протезирования защитников, которые на войне потеряли конечности и нуждаются в комплексном лечении и реабилитации.

Участникам аукциона предлагаются эксклюзивные лоты: рождественский лот от Первой леди, флаг Украины с автографом Валерия Залужного, боксерские перчатки, подписанные Виталием Кличко, теннисная ракетка Элины Светолиной, футболка с подписью миллиардера Баффета, сборник произведений Сергея наборы марок, уникальные украшения к Рождеству – все с автографами знаменитостей.

Принять участие в благотворительном аукционе могут все клиенты банка через приложение OTP Bank UA.

Просмотреть полный перечень лотов можно на сайте.

«Именно из-за благотворительности каждый ответственный бизнес сегодня может и должен помогать обществу. Ведь в поддержке нуждается страна, экономика, граждане, и, конечно, наши защитники. Это уже второй крупный благотворительный аукцион, проводимый ОТП Банком, чтобы собрать средства на протезирование героев», – рассказал СЕО ОТП Банка Владимир Мудрый .

«Хочу привлечь внимание к уникальной возможности, фичи, которой нет ни в одном банке: аукцион проводится онлайн в приложении OTP Bank UA. Искренне благодарна нашей команде разработчиков, успевших и реализовавших такую будто и «неполезную» с точки зрения банковских операций, но такую актуальную для благотворительности функцию, которая поможет каждому клиенту как приобщиться к аукциону, так и просто задонатить Superhumans. Важная эстетическая эмоциональная составляющая – у тех, кто совершит пожертвование, будет уникальная авторская «рубашка» на банковскую карточку к Рождеству. Давайте сделаем доброе дело и поможем нашим 25 Героям до 25 декабря!», – призвала директор департамента по продажам розничного бизнеса ОТП Банка, тем-лидер проекта OTP Bank Helps Ukraine Леся Сирота.

Она также подчеркнула, что представленные на аукционе лоты уникальны. «К примеру, коллекционные карты – лимитированная коллекция: «MOST WANTED. Ukrainian edition», которые невозможно найти в продаже. Или флаг Украины с эмблемой ГУР и подписью Кирилла Буданова или дедух с автографом гениальной Ады Роговцевой – символ Рождества в Украине. Но самое важное в том, что собранные средства будут направлены на реальную помощь нашим воинам, нуждающимся в протезировании. И именно в ваших силах поддержать украинских героев», – резюмировала тем-лидер проекта.

Superhumans Center – ультрасовременный центр для реабилитации взрослых и детей, пострадавших от войны, созданный на базе Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им.Ю.Липы в апреле 2023г. Занимается протезированием, сложной реконструктивной хирургией, реабилитацией и психологической поддержкой украинцев, получивших травмы из-за войны. Ежегодно в центре планируется принимать до 3000 пациентов.