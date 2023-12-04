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ОТП Банк відкрив благодійний Різдвяний аукціон для збору коштів на протезування героїв
В ОТП Банку стартував благодійний Різдвяний аукціон, який триватиме з 4 по 25 грудня. Усі зібрані кошти буде перераховано Superhumans Center – для протезування захисників, які на війні втратили кінцівки і потребують комплексного лікування та реабілітації.
Учасникам аукціону пропонуються ексклюзивні лоти: різдвяний лот від Першої леді, прапор України з автографом Валерія Залужного, боксерські рукавички, підписані Віталієм Кличком, тенісна ракетка Еліни Світоліної, футболка з підписом мільярдера Баффета, збірка творів Сергія Жадана, а також – пам’ятні монети, набори марок, унікальні прикраси до Різдва – усі з автографами знаменитостей.
Взяти участь у благодійному аукціоні можуть всі клієнти банку, через застосунок OTP Bank UA.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Переглянути повний перелік лотів можна на сайті.
«Саме через благодійність кожен відповідальний бізнес сьогодні може та має допомагати суспільству. Адже підтримки потребує країна, економіка, громадяни, і звісно, наші захисники. Це вже другий великий благодійний аукціон, який проводить ОТП Банк, щоб зібрати кошти на протезування героїв», – розповів СЕО ОТП Банку Володимир Мудрий.
«Хочу привернути увагу до унікальної можливості, фічі, якої немає в жодного банку: аукціон проводиться онлайн у застосунку OTP Bank UA. Щиро вдячна нашій команді розробників, які встигли і реалізували таку наче й «некорисну» з точки зору банківських операцій, але таку актуальну для благодійності функцію, що допоможе кожному клієнтові як долучитися до аукціону, так і просто задонатити Superhumans. Важлива естетична емоційна складова – у тих, хто здійснить пожертву, буде унікальна авторська «сорочка» на банківську картку до Різдва. Давайте зробимо добру справу і допоможемо нашим 25 Героям до 25 грудня!», – закликала директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку, тім-лідерка проєкту OTP Bank Helps Ukraine Леся Сирота.
Вона також підкреслила, що представлені на аукціоні лоти є унікальними. «Наприклад, колекційні карти – лімітована колекція: «MOST WANTED. Ukrainian edition», які неможливо знайти у продажу. Або прапор України з емблемою ГУР і підписом Кирила Буданова, чи дідух з автографом геніальної Ади Роговцевої – символ Різдва в Україні. Та найважливіше у тому, що зібрані кошти будуть спрямовані на реальну допомогу нашим воїнам, які потребують протезування. І саме у ваших силах підтримати українських героїв», – резюмувала тім-лідерка проєкту.
Superhumans Center – ультрасучасний центр для реабілітації дорослих і дітей, постраждалих від війни, створений на базі Львівського обласного госпіталя ветеранів війн і репресованих ім.Ю.Липи у квітні 2023р. Займається протезуванням, складною реконструктивною хірургією, реабілітацією та психологічною підтримкою українців, які отримали травми через війну. Щороку в центрі планують приймати до 3000 пацієнтів.