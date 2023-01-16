По-прежнему 40 гривен за доллар. Почему банкиры прочат стабильность на валютном рынке

Украина продолжает жить на средства международных кредиторов и предоставлятелей грантов. В основном именно благодаря этим средствам валютный курс уже несколько месяцев держится на уровне 40-41 грн/$.

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В декабре 2022 года на счета Кабмина было зачислено $4,47 млрд. Всего в прошлом году было получено $32,1 млрд международной помощи. При сохранении в 2023 году объемов ежемесячных вливаний от партнеров на уровне $6 млрд курс гривны с высокой вероятностью будет стабильным.

"Иначе НБУ придется продолжить необеспеченную эмиссию украинской национальной валюты, что повлечет за собой ее девальвацию", – обращает внимание в комментарии delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Что касается облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), то они не перекрывают потребности украинского госбюджета в деньгах. В прошлом году от продажи этих бумаг было привлечено в госбюджет 250,77 млрд грн ($7,69 млрд). Это почти в 5 раз меньше международной помощи.

"Важно признать, что госбонды пользуются низким спросом у инвесторов, поскольку их доходность не покрывает потери от роста потребительской инфляции. О компенсации военных рисков вообще речи не может быть", – напоминает Гойлов.

Поэтому не исключена ситуация, когда обслуживание долга потребует больше средств, чем поступает в госбюджет от продажи "военных" облигаций. А это опять-таки повод наращивать эмиссию гривни, что крайне негативно повлияет на валютный курс.

Как прошли торги на межбанке

За вторую неделю года (9-13 января) Нацбанк приобрел на межбанковском валютном рынке $6,45 млн, а продал $658,97 млн, сократив тем самым международные резервы на $652,52 млн. Тем самым НБУ практически повторил интервенции на прошлой неделе. Тогда он купил $7,85 млн, а продал $682,56 млн (отрицательное сальдо в $674,71 млн).

Таким образом, с начала 2023 года регулятор суммарно купил только $14,3 млн, а продал более $1,341 млрд (отрицательное сальдо с 1 января – $1,327 млрд.).

Кстати, валовые международные резервы Украины на начало января составили $28,49 млрд, увеличившись в декабре на $549,85 млн (+1,93%). Но НБУ отмечает, что устойчивые поступления от международных партнеров и дальше позволяют удерживать финансовые резервы на достаточном уровне, несмотря на боевые действия.

Курс евро и доллара в банках

По итогам прошлой недели ситуация на валютном рынке оставалась стабильной и прогнозируемой. Незначительные колебания, наблюдавшиеся в течение нескольких дней, существенно не повлияли на курс.

"Таким образом, как мы и предполагали, валютный курс удержался в пределах 40-41 грн/$", – сообщил в комментарии delo.ua директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

Действительно, если в понедельник, 9 января, в банках в среднем по Украине курс гривны к доллару составлял 40,3-40,75 грн/$, то уже в воскресенье – 40,2-40,64 грн/$. Евро в понедельник в среднем по банкам стоил 42-42,8 грн/€, а в воскресенье – 42,35-43,1 грн/€.

Чего ждать от курса валют 16-22 января

В настоящее время макроэкономических предпосылок для смены валютных трендов нет. В течение последних двух месяцев на рынке наблюдается стабильность с незначительными краткосрочными колебаниями в пределах 0,2-0,5 грн/$, что вполне приемлемо для условий войны.

Как подчеркивает Герман Марченко, в настоящее время можно выделить несколько главных факторов, способствующих курсовой стабильности:

предоставление странами-партнерами и международными институтами макрофинансовой помощи;

получение валюты за экспорт зерна благодаря "зерновому соглашению";

политика НБУ по поддержанию постоянного официального курса валют и учетной ставки на уровне 25%.

Кроме того, следует обратить внимание на более низкие темпы инфляции, чем ожидалось (26,6% за 2022 год против прогнозируемых 30%), на достигнутый баланс между спросом и предложением на наличном рынке и увеличение в декабре валютных резервов Украины на 1,9 % до $28,5 млрд.

Помимо чисто экономических факторов, на валютный рынок влияет ход военных действий и последствия войны. Ракетные обстрелы могут провоцировать панические настроения граждан, а также ухудшать состояние экономики. Но такие обстоятельства спрогнозировать и учесть очень сложно.

"Поэтому, опираясь на сугубо экономическую конъюнктуру, можно заключить, что на следующей неделе (с 16 по 22 января) на валютном рынке будут действовать уже привычные валютные тренды: курс гривны к доллару будет оставаться в рамках 40-41 грн/$", – прогнозирует Герман Марченко.

Такого же мнения придерживается Андрей Гойлов, отвергающий вероятность не только девальвации, но и ощутимого укрепления нацвалюты.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40,5 грн/$, а евро достиг отметки 42,5 грн/€. Дальнейшее усиление гривни в среднесрочной перспективе маловероятно", - считает эксперт.