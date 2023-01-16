Як і раніше, 40 гривень за долар. Чому банкіри пророкують стабільність на валютному ринку

Україна продовжує жити коштом міжнародних кредиторів і надавачів грантів. Здебільшого, саме завдяки цим коштам валютний курс уже кілька місяців тримається на рівні 40-41 грн/$.

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У грудні 2022 року на рахунки Кабміну було зараховано $4,47 млрд. Загалом минулого року було отримано $32,1 млрд міжнародної допомоги. При збереженні у 2023 році обсягів щомісячних вливань від партнерів на рівні $6 млрд курс гривні з високою ймовірністю буде стабільним.

"Інакше НБУ доведеться продовжити незабезпечену емісію української національної валюти, що спричинить її девальвацію", – звертає увагу у коментарі delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Що ж стосується облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), то вони не перекривають потреби українського держбюджету у грошах. Загалом минулого року від продажу цих паперів було залучено до держбюджету 250,77 млрд грн ($7,69 млрд). Це майже у 5 разів менше, ніж міжнародна допомога.

"Важливо визнати, що держбонди мають низький попит у інвесторів, оскільки їхня прибутковість не покриває втрати від зростання споживчої інфляції. Про компенсацію військових ризиків взагалі мови не може бути", – нагадує Гойлов.

Тому не виключена ситуація, коли обслуговування боргу вимагатиме більше коштів, ніж надходить до держбюджету від продажу "військових" облігацій. А це знову ж таки привід нарощувати емісію гривні, що вкрай негативно вплине на валютний курс.

Як пройшли торги на міжбанку

За другий тиждень року (9-13 січня) Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку $6,45 млн, а продав аж $658,97 млн, скоротивши тим міжнародні резерви на $652,52 млн. Тим самим НБУ практично повторив інтервенції попереднього тижня. Тоді він купив $7,85 млн, а продав $682,56 млн (негативне сальдо $674,71 млн).

Таким чином з початку 2023 року регулятор сумарно купив тільки $14,3 млн, а продав понад $1,341 млрд (негативне сальдо з 1 січня – $1,327 млрд.

До речі, валові міжнародні резерви України на початок січня становили $28,49 млрд, збільшившись у грудні на $549,85 млн (+1,93%). Але НБУ зауважує, що стійкі надходження від міжнародних партнерів і далі дозволяють утримувати фінансові резерви на достатньому рівні, незважаючи на бойові дії.

Курс євро і долара у банках

За підсумками минулого тижня, ситуація на валютному ринку залишалася стабільною і прогнозованою. Незначні коливання, що спостерігалися протягом кількох днів, суттєво не вплинули на курс.

"Таким чином, як ми і передбачали, валютний курс втримався в межах 40-41 грн/$", – повідомив у коментарі delo.ua директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

І справді, якщо у понеділок, 9 січня, у банках в середньому по Україні курс гривні до долара складав 40,3-40,75 грн/$, то вже у неділю – 40,2-40,64 грн/$. Євро у понеділок в середньому по банках коштував 42-42,8 грн/€, а в неділю – 42,35-43,1 грн/€.

Чого очікувати від курсу валют 16-22 січня

На даний час макроекономічних передумов для зміни валютних трендів немає. Протягом останніх двох місяців на ринку спостерігається стабільність із незначними короткостроковими коливаннями в межах 0,2-0,5 грн/$, що є цілком прийнятним для умов війни.

Як підкреслює Герман Марченко, наразі можна виокремити кілька головних факторів, які сприяють курсовій стабільності:

надання країнами-партнерами та міжнародними інституціями макрофінансової допомоги;

отримання валюти за експорт збіжжя завдяки "зерновій угоді";

політика НБУ з підтримання незмінного офіційного курсу валют та облікової ставки на рівні 25%.

Крім того, варто звернути увагу на більш низькі темпи інфляції, ніж очікувалось (26,6% за 2022 рік проти прогнозованих 30%), на досягнутий баланс між попитом і пропозицією на готівковому ринку та на збільшення у грудні валютних резервів України на 1,9% до $28,5 млрд.

Крім суто економічних факторів, на валютний ринок впливає перебіг бойових дій та наслідки війни. Ракетні обстріли можуть провокувати панічні настрої громадян, а також загалом погіршувати стан економіки. Але такі обставини спрогнозувати та врахувати досить складно.

"Тому, спираючись на суто економічну кон’юнктуру, можна зробити висновок, що наступного тижня (з 16 по 22 січня) на валютному ринку діятимуть вже звичні валютні тренди: курс гривні до долара залишатиметься в рамках 40-41 грн/$", – прогнозує Герман Марченко.

Такої ж думки притримується Андрій Гойлов, який відкидає ймовірність не тільки девальвації, але й відчутного укріплення нацвалюти.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40,5 грн/$, а євро досяг позначки 42,5 грн/€. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним", – вважає експерт.