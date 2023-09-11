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Появилась диспропорция по регионам, а рынок ждет новой ключевой ставки. Каким будет курс валют на этой неделе
Эта неделя на валютном рынке будет особенной, поскольку 14 сентября будет заседание правления НБУ по сохранению или сокращению учетной ставки, которая косвенно должна гипотетически повлиять на курс: чем ставка выше, тем медленнее переток гривни в инвалюту, которая – из-за уменьшенного спроса – должна дешеветь.
Учитывая это, учитывая даже вероятные колебания после решения регулятора, на этой неделе в банках курс доллара будет находиться в пределах 37,2-38,4 грн/$. А евро, по убеждению наших аналитиков, останется в пределах 40,2-41,2 грн/ €.
В комментарии нам экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза справедливо обращает внимание на две тенденции, ставшие присущими недавно. Во-первых, как известно, Нацбанк, чтобы удовлетворить лучшее спрос населения на инвалюту и сгладить курсовые колебания, пошел на очередное снятие ограничений.
Так, с 29 августа банки получили право продавать физлицам безналичную инвалюту просто (до 50 тыс. грн в эквиваленте), а не через трехмесячный депозит. Вклады на покупку иностранной валюты все равно остаются, а лимит на покупку валюты с последующим размещением ее на депозиты растет вдвое – до 200 тыс. грн. в эквиваленте.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Здесь добавим от себя, что такая либерализация, конечно же, обойдется Нацбанку в дополнительные расходы международных резервов: банки, чтобы удовлетворить увеличенный спрос населения, будут выходить на межбанк, покупая у НБУ доллар по 36,9 грн/$ и продавая его клиентам по приблизительно 37,6 грн/$.
Вторая тенденция, говорит экономист, состоит в том, что в последние недели - учитывая проверки в обменниках и отзыв Нацбанком лицензии в сети обменников "Финод" – возникла некоторая курсовая диспропорция по регионам. Разница в курсах между областями доходила до 30 коп.
"Продолжается история с "Финодом", у которого было основное покрытие по Одессе (около 400 пунктов). Одесса традиционно валюты сдавала больше, чем покупала. И отзыв лицензии у компании повлиял на весь южный регион. На прошлой неделе в Одессе, Днепре курс был существенно" выше, чем, скажем, в Киеве или западной части Украины", – говорит Кукуруза.
Как прошли торги на межбанке
На прошлой неделе (4-8 сентября) Нацбанк на межбанке приобрел суммарно $0,47 млн, а продал $302,74 млн, сократив тем самым международные резервы на $302,27 млн. С начала года НБУ купил в общей сложности $195,83 млн, а реализовал на МБВР более $17,149 млрд, зайдя в "минус" по резервам на $16,953 млрд.
Впрочем, заметим, что на 1 сентября международные резервы впервые сократились с 1 марта: если по итогам июля показатель составил $41,738 млрд (чистыми – $28,954 млрд), то с итогами августа – $40,387 млрд (чистыми – $27,858 млрд). Такое сокращение не что иное, как покрытие разницы между спросом и предложением на валютном рынке.
Но при этом $41,738 млрд были рекордным показателем за всю историю независимой Украины.
Курс в банках и на черном рынке
В течение прошлой недели (4-10 сентября) доллар в банках несколько подорожал, а евро – наоборот. К примеру, если в понедельник, 3 сентября, средние котировки в банках составляли 37,42-38,05 грн/$, то в воскресенье, 10 сентября, 37,6-38,25 грн/$. Удорожание – 20 коп.
В свою очередь котировки по евро в банках в понедельник в среднем составляли 40,6-41,45 грн/ € , а в воскресенье – 40,4-41,15 грн/ €. Удешевление – на 30 коп.
Ситуация на черном рынке с долларом коррелирует с тенденциями в банках. Так, если в начале недели на черном рынке курс доллара составлял 37,7-37,85 грн/$, то в конце недели – 37,85-38 грн/$. Пик удорожания пришелся на пятницу – 37,9-38,05 грн/$.
Евро на черном рынке тоже подорожал: в понедельник средние по стране котировки составили 40,8-41,2 грн/ €, а в конце недели – 40,7-40,95 грн/ €.