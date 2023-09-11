З'явилася диспропорція по регіонах, а ринок очікує нової ключової ставки. Яким буде курс валют цього тижня

Цей тиждень на валютному ринку буде особливим, оскільки 14 вересня буде засідання правління НБУ щодо збереження чи скорочення облікової ставки, яка опосередковано має гіпотетично вплинути на курс: чим ставка вища, тим повільніший перетік гривні в інвалюту, яка – через зменшений попит – має дешевшати.

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З огляду на це, враховуючи навіть вірогідні коливання опісля рішення регулятора, цього тижня в банках курс долара перебуватиме в межах 37,2-38,4 грн/$. А євро, як переконані наші аналітики, лишиться в межах 40,2-41,2 грн/€.

У коментарі нам економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза справедливо звертає увагу на дві тенденції, що стали властивими для ринку нещодавно. По-перше, як відомо, Нацбанк, аби задовольнити краще попит населення на інвалюту й згладити курсові коливання, пішов на чергове зняття обмежень.

Так, з 29 серпня банки отримали право продавати фізособам безготівкову інвалюту просто (до 50 тис. грн в еквіваленті), а не через трьохмісячний депозит. Вклади на купівлю іноземної валюти все одно залишаються, а ліміт на придбання валюти з подальшим розміщенням її на депозити зростає вдвічі – до 200 тис. грн в еквіваленті.

Тут додамо від себе, що така лібералізація, звичайно ж, коштуватиме Нацбанку додаткових витрат міжнародних резервів: банки, аби задовольнити збільшений попит населення, виходитимуть на міжбанк, купляючи у НБУ долар по 36,9 грн/$ і продаючи його клієнтам по приблизьмо 37,6 грн/$.

Друга тенденція, каже економіст, полягає в тому, що в останні тижні – з огляду на перевірки в обмінниках і відкликання Нацбанком ліцензії у мережі обмінників "Фінод" – виникла деяка курсова диспропорція по регіонах. Різниця в курсах між областями доходила до 30 коп.

"Продовжується історія з "Фінодом", у якого було основне покриття по Одесі (близько 400 пунктів). Одеса традиційно валюти здавала більше, ніж купувала. І відкликання ліцензії у компанії вплинуло на весь південний регіон. Минулого тижня в Одесі, Дніпрі курс був суттєво вищим, ніж, скажімо, у Києві чи західній частині України", – каже Кукуруза.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (4-8 вересня) Нацбанк на міжбанку придбав сумарно $0,47 млн, а продав $302,74 млн, скоротивши тим самим міжнародні резерви на $302,27 млн. З початку року НБУ купив загалом $195,83 млн, а реалізував на МБВР аж понад $17,149 млрд, зайшовши у "мінус" по резервах на $16,953 млрд.

Втім відмітимо, що на 1 вересня міжнародні резерви вперше скоротилися з 1 березня: якщо за підсумками липня показник склав $41,738 млрд (чистими – $28,954 млрд), то з підсумками серпня – $40,387 млрд (чистими – $27,858 млрд). Таке скорочення ніщо інше, як покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку.

Але при цьому ті $41,738 млрд були рекордним показником за всю історію незалежної України.

Курс у банках і на чорному ринку

Протягом минулого тижня (4-10 вересня) долар в банках дещо подорожчав, а євро – навпаки. Наприклад, якщо в понеділок, 3 вересня, середні котирування в банках складали 37,42-38,05 грн/$, то у неділю, 10 вересня, 37,6-38,25 грн/$. Здорожчання – 20 коп.

В свою чергу котирування по євро в банках в понеділок в середньому складали 40,6-41,45 грн/€, а в неділю – 40,4-41,15 грн/€. Здешевшання – на 30 коп.

Ситуація на чорному ринку з доларом корелює з тенденціями в банках. Так, якщо на початку тижня на чорному ринку курс долара складав 37,7-37,85 грн/$, то наприкінці тижня – 37,85-38 грн/$. Пік здорожчання прийшовся на п’ятницю – 37,9-38,05 грн/$.

Курс долара на чорному ринку

Євро на чорному ринку теж подорожчав: у понеділок середні по країні котирування склали 40,8-41,2 грн/€, а наприкінці тижня – 40,7-40,95 грн/€.