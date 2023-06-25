Приближение к официальному курсу продолжается. Сколько будут стоить доллар и евро на этой неделе

В последнюю неделю июня ожидать валютного рынка ощутимых колебаний не стоит. Доллар, судя по всему, в банках будет находиться в диапазоне 36,6-37,3 грн/$, на черном рынке – 37,15-37,4 грн/$.

Евро, как подсказывают наши аналитики, в банках останется в пределах 40,2-4,25 грн/ € , а на черном рынке – в диапазоне 40,6-41,1 грн/ €.

Более того, стабильность на рынке сохранится, скорее всего, до конца лета. Об этом говорят и в Нацбанке, поскольку регулятор уже перешел к конкретным шагам в сторону валютной либерализации и заявил, что готов снижать учетную ставку раньше, чем планировалось.

Один из самых ярких примеров либерализации за последнее время – разрешение НБУ с 16 июня украинским компаниям (резидентам) переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних займов.

В пользу стабильности по-прежнему будет играть достаточное предложение валюты в банках с обменниками и макрофинансовая помощь от внешних партнеров.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (19-23 июня) Нацбанк приобрел на межбанке $8,29 млн, а продал $435,82 млн, сократив таким образом международные резервы на $427,53 млн. В целом же с начала года НБУ купил на межбанке $165,27 млн, а реализовал почти $11,923 млрд, зайдя в "минус" на $11,758 млрд.

Хотя в целом – с начала года – эти интервенции можно полностью назвать средними. Например, в течение января-февраля распродажа вообще составляла в среднем $680 млрд. Самая большая сумма продажи за год – свыше $782 млрд в начале февраля. Самая маленькая – $126,34 млн (начало апреля).

Курс в банках и на черном рынке

В банках гривна – с несущественным сокращением спреда – слегка укрепилась, приблизившись тем более к официальному курсу (36,57 грн/$). Если в понедельник, 19 июня, курс составлял в среднем по банкам 36,85-37,3 грн/$, то в воскресенье, 25 июня, курс плавно достиг 36,7-37,3 грн/$.

На черном рынке гривна по отношению к доллару, наоборот, несколько ослабла. Если в понедельник средний курс (с существенно более низким спредом, чем в банках) составлял 37,13-37,22 грн/$, то в воскресенье – 37,18-37,26 грн/$.

С евро в банках в среднем по Украине на прошлой неделе гривна "просела". В понедельник котировки составляли 40,3-40,85 грн/ € , а в воскресенье – 40,3-41 грн/ €. На черном рынке гривна "просела" так же: курс в начале недели – 40,65-40,80 грн/ €, а в конце – 40,75-40,95 грн/ €.

Что же касается приближения курса в банках к официальному, то происходит это, в первую очередь, по двум причинам. Во-первых, за счет валюты, поступающей от вкладчиков, оформивших конвертационные депозиты. Во-вторых, благодаря мерам НБУ, направленным на связывание свободной ликвидности в банках.

Как говорится в комментарии Delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, не стоит забывать, что госбанки фактически формируют "качественный" наличный курс, к которому привязывается остальной рынок.

"Это тоже одна из причин, почему гривна планомерно укреплялась с начала года: госбанки планомерно прижимали наличный курс к официальному", – отмечает эксперт. Поэтому по поводу стабильности национальной валюты беспокоиться причин нет.