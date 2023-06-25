Наближення до офіційного курсу триває. Скільки коштуватимуть долар і євро цього тижня

В останній тиждень червня очікувати на валютному ринку відчутних коливань не варто. Долар, судячи з усього, в банках перебуватиме в діапазоні 36,6-37,3 грн/$, на чорному ринку – 37,15-37,4 грн/$.

Євро, як підказують наші аналітики, в банках лишиться в межах 40,2-4,25 грн/€, а на чорному ринку – в діапазоні 40,6-41,1 грн/€.

Більш того, стабільність на ринку збережеться найімовірніше щонайменше до кінця літа. Про це ж говорять і в Нацбанку, оскільки регулятор уже перейшов до конкретних кроків у бік валютної лібералізації і заявив, що готовий знижувати облікову ставку раніше, ніж планувалося.

Однин із найяскравіших прикладів лібералізації за останній час – дозвіл НБУ із 16 червня українським компаніям (резидентам) переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх позик.

На користь стабільності, як і раніше, гратиме і достатня пропозицію валюти у банках з обмінниками та макрофінансова допомога від зовнішніх партнерів.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (19-23 червня) Нацбанк придбав на міжбанку $8,29 млн, а продав $435,82 млн, скоротивши таким чином міжнародні резерви на $427,53 млн. Загалом же з початку року НБУ купив на міжбанку $165,27 млн, а реалізував майже $11,923 млрд, зайшовши в "мінус" на $11,758 млрд.

Хоча загалом – з початку року – ці інтервенції можна цілком назвати середніми. Для прикладу, протягом січня-лютого розпродаж взагалі складав в середньому $680 млрд. Найбільша сума продажу за рік – понад $782 млрд на початку лютого. Найменша – $126,34 млн (початок квітня).

Курс у банках і на чорному ринку

У банках гривня – з несуттєвим скороченням спреду – злегка укріпилась, наблизившись тим більше до офіційного курсу (36,57 грн/$). Якщо в понеділок, 19 червня, курс складав в середньому по банках 36,85-37,3 грн/$, то в неділю, 25 червня, курс плавно досяг 36,7-37,3 грн/$.

На чорному ринку гривня щодо долара, навпаки, дещо ослабла. Якщо в понеділок середній курс (з суттєво нижчим спредом, ніж у банках)складав 37,13-37,22 грн/$, то в неділю – 37,18-37,26 грн/$.

З євро у банках в середньому по Україні минулого тижня гривня "просіла". У понеділок котирування складали 40,3-40,85 грн/€, а в неділю – 40,3-41 грн/€. На чорному ринку гривня "просіла" так само: курс на початку тижня – 40,65-40,80 грн/€, а наприкінці – 40,75-40,95 грн/€.

Що ж стосується наближення курсу в банках до офіційного, то відбувається це насамперед з двох причин. Про-перше, коштом валюти, яка надходить від вкладників, які оформили конвертаційні депозити. По-друге, завдяки заходам НБУ, спрямованим на зв’язування вільної ліквідності в банках.

Як каже у коментарі Delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, не варто забувати, що держбанки фактично формують "якірний" готівковий курс, до якого прив'язується решта ринку.

"Це теж одна із причин, чому гривня планомірно зміцнювалася з початку року: держбанки планомірно притискали готівковий курс до офіційного", – зазначає експерт. Тож щодо стабільності національної валюти турбуватись причин немає.