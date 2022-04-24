Россия прекратила публикацию экономических данных, чтобы скрыть влияние западных санкций

Власти РФ запретили публикацию данных о государственном долге, торговой статистике и нефтедобыче, чтобы скрыть проблемы, с которыми Россия сталкивается из-за санкций.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С 24 апреля власти РФ прекратили публикацию данных о государственном долге, торговой статистике и нефтедобыче. Вместе с тем центробанк РФ разрешил местным банкам временно не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом, по мнению издания, Россия пытается оградить экономику и компании от дальнейших санкций Запада из-за полномасштабного вторжения в Украину. Ограничение этих данных говорит о том, что Вашингтон и Брюссель будут иметь меньшее понимание, как санкции влияют на российскую экономику. То есть, им будет сложнее находить новые цели для ограничений.

Но, тем не менее , правительство РФ продолжает публиковать основные показатели, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и ряд других данных. Но объем публикаций по этой теме значительно уменьшился.

Напомним, что 22 апреля стало известно о подготовке шестого пакета санкций против России по эмбарго на нефть. Новый пакет будет включать "определенный запрет" на импорт российской нефти. Санкции предусматривают также отключение еще нескольких российских банков от международной системы SWIFT.