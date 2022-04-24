Росія припинила публікацію економічних даних, щоб приховати вплив західних санкцій

Влада РФ заборонила публікацію даних про державний борг, торговельну статистику та нафтовидобуток, щоб приховати проблеми, з якими Росія стикається через санкції.

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З 24 квітня влада РФ припинила публікацію даних про державний борг, торговельну статистику та нафтовидобуток. Разом з тим центробанк РФ дозволив місцевим банкам тимчасово не публікувати фінансової звітності за російськими стандартами. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Таким чином, на думку видання, Росія намагається захистити економіку і компанії від подальших санкцій Заходу через повномасштабне вторгнення в Україну. Обмеження цих даних говорить про те, що Вашингтон та Брюссель матимуть менше розуміння, як санкції впливають на російську економіку. Тобто їм буде складніше знаходити нові цілі для обмежень.

Але тим не менш уряд РФ продовжує публікувати основні показники, такі як інфляція, валовий внутрішній продукт та низка інших даних. Але обсяг публікацій на цю тему значно зменшився.

Нагадаємо, що 22 квітня стало відомо про підготовку шостого пакету санкцій проти Росії з ембарго на нафту. Новий пакет включатиме "певну заборону" на імпорт російської нафти. Санкції передбачають також відключення ще кількох російських банків від міжнародної системи SWIFT.