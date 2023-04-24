Розничный курс подошел вплотную к официальному, но на этом все. Сколько будут стоить доллар и евро на этой неделе

С 24 по 30 апреля на валютном рынке будет наблюдаться относительное "затишье": наличный курс будет находиться в пределах прошлой недели 37-38 грн/$ и 40-41,5 грн/€ ; курсовые колебания будут временными, а их амплитуда не превысит 0,3-0,5 грн.

Разница между курсом покупки и продажи сохранится на уровне 0,15-0,25 грн, говорит в комментарии нам директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко.

Эксперт напоминает, что с начала апреля на валютном рынке наблюдался процесс постепенного приближения "розничного" курса к официальному: разница между ними составляет в среднем 1,5-2%. В то же время в перспективе 2-3 недель дальнейшее "сближение" курсов между собой маловероятно.

"Предполагаем, что в определенные дни и в определенных текущих обстоятельствах, как, например, превалирование предложения над спросом более чем на 10-15%, наличный курс может опуститься до пределов официального. Но до отмены официального курса и полной курсовой либерализации такова теоретическая "проседания" не следует считать новым трендом рынка", – говорит он.

Официальный курс – это тот ориентир, на который в своей валютно-курсовой политике опираются как государственные, так и коммерческие банки. В то же время, "обменники" будут реагировать с позиций прежде всего соотношения спроса и предложения: если, например, предложение на наличные деньги превышает спрос, это повлияет на снижение курса.

"С экономической стороны на следующей неделе на валютный рынок будет влиять прежде всего незначительный размер инфляции, системная макрофинансовая помощь от западных партнеров, возобновление бизнес-деятельности почти во всех отраслях экономики", - подчеркнул Марченко.

Конечно, весомым фактором, который не будет прямо влиять на валютный рынок, являются эффективные действия ВСУ.

"Таким образом, на следующей неделе на валютном рынке будет царить относительное спокойствие в новых, максимально приближенных к официальному курсу в пределах 37-38 грн/$ и 40-41,5 грн/€", – прогнозирует казначей COMINBANK.

Начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко дает схожие прогнозы.

"Наличный рынок корректируется после сильного снижения в начале месяца, и мы ожидаем продолжения коррекции до уровня 38,3-38,5 грн/$, а затем возвращение к отметке 38 грн/$ и последующую консолидацию на этом уровне", – ожидает эксперт.

Курс в банках и на черном рынке

За прошедшую неделю инвалюта в банках несколько подорожала. Если в понедельник, 17 апреля, курс в среднем по Украине составлял 37,5-38 грн/$, то уже к концу недели – 37,8-39,3 грн/$. С евро ситуация схожая: если в начале недели в банках курс составлял 40,85-41,6, то в воскресенье, 23 апреля, 41,1-41,8 грн/€.

На черном рынке скачок был более ощутимым. К примеру, если в понедельник курс доллара составлял 37,8-37,95 грн/$, то в пятницу – 38,1-38,22 грн/$, но в течение выходных произошло плавное падение. Точно такая же тенденция касалась евро: в понедельник курс составлял в среднем на черном рынке 41,25–41,45 грн/€, в пятницу – 41,55-41,75 грн/€ с последующим удешевлением евро на выходных.

Интервенции на межбанке

На прошлой неделе (17-21 апреля) Нацбанк на межбанке не приобрел ничего, но резко нарастил продажу инвалюты – до $ 560,07 млн. Для сравнения, неделей ранее НБУ хоть и тоже ничего не приобрел, однако реализовал на МБВР почти $243 млн.

Таким образом, с начала войны Нацбанк суммарно продал почти 8,173 млрд, но купил всего 62,3 млн грн.

Результаты интервенций НБУ за март-апрель.

"На межбанке снова увеличились объемы продаж со стороны НБУ и явно спрос начал восстанавливаться до уровней конца марта. Ждем слабой волатильности на рынке и концентрации курса вокруг отметки 36,93 грн/$. Возможны редкие вспышки продаж, но это кардинально не изменит ситуацию", – говорит нам Юрий Гриненко.