Роздрібний курс підійшов упритул до офіційного, але на цьому все. Скільки коштуватимуть долар і євро цього тижня

З 24 по 30 квітня на валютному ринку спостерігатиметься відносне "затишшя": готівковий курс перебуватиме в межах минулого тижня 37-38 грн/$ та 40-41,5 грн/€ ; курсові коливання будуть тимчасовими, а їхня амплітуда не перевищить 0,3-0,5 грн.

Різниця між курсом покупки і продажу збережеться на рівні 0,15-0,25 грн, каже у коментарі нам директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко.

Експерт нагадує, що з початку квітня на валютному ринку спостерігався процес поступового наближення "роздрібного" курсу до офіційного: наразі різниця між ними складає в середньому 1,5-2%. Водночас у перспективі 2-3 тижнів подальше "зближення" курсів між собою є малоймовірним.

"Припускаємо, що в певні дні та в певних поточних обставинах, як, наприклад, превалювання пропозиції над попитом у понад 10-15%, готівковий курс може опуститися до меж офіційного. Але до скасування офіційного курсу та повної курсової лібералізації таке теоретичне "просідання" не варто вважати новим трендом ринку", – каже він.

Офіційний курс – це той орієнтир, на який у своїй валютно-курсовій політиці спираються, як державні, так і комерційні банки. Водночас "обмінники" реагуватимуть з позицій насамперед співвідношення попиту і пропозиції: якщо, наприклад, пропозиція на готівку перевищує попит, то це вплине на зниження курсу.

"З економічного боку, наступного тижня на валютний ринок впливатиме передусім незначний розмір інфляції, системна макрофінансова допомога від західних партнерів, поновлення бізнес-діяльності майже в усіх галузях економіки", – підкреслив Марченко.

Авжеж вагомим фактором, що не прямо впливатиме на валютний ринок, є ефективні дії ЗСУ.

"Таким чином, наступного тижня на валютному ринку пануватиме відносний спокій у нових, максимально наближених до офіційного курсу межах 37-38 грн/$ та 40-41,5 грн/€", – прогнозує казначей COMINBANK.

Начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро Юрій Гриненко надає схожі прогнози.

"Готівковий ринок коригується після сильного зниження на початку місяця, і ми очікуємо продовження корекції до рівня 38,3-38,5 грн/$, а потім повернення до позначки 38 грн/$ і подальшу консолідацію на цьому рівні", – очікує експерт.

Курс у банках і на чорному ринку

Протягом минулого тижня інвалюта в банках дещо подорожчала. Якщо у понеділок, 17 квітня, курс в середньому по Україні складав 37,5-38 грн/$, то вже під кінець тижня – 37,8-39,3 грн/$. З євро ситуація схожа: якщо на початку тижня у банках курс складав 40,85-41,6, то в неділю, 23 квітня, 41,1-41,8 грн/€.

На чорному ринку стрибок був більш відчутним. Наприклад, якщо в понеділок курс долара складав 37,8-37,95 грн/$, то в п’ятницю – 38,1-38,22 грн/$, але протягом вихідних відбулося плавне падіння. Точно така ж тенденція стосувалася євро: у понеділок курс складав в середньому на чорному ринку 41,25-41,45 грн/€, у п’ятницю – 41,55-41,75 грн/€ з подальшим здешевшанням євро на вихідних.

Інтервенції на міжбанку

Минулого тижня (17-21 квітня) Нацбанк на міжбанку не придбав нічого, але різко наростив продаж інвалюти – до $560,07 млн. Для порівняння, тижнем раніше НБУ хоч і також нічого не придбав, проте реалізував на МБВР майже $243 млн.

Таким чином, з початку війни Нацбанк сумарно продав майже 8,173 млрд, але купив лишень 62,3 млн грн.

Результати інтервенцій НБУ за березень-квітень.

"На міжбанку знову збільшилися обсяги продажів з боку НБУ і явно попит почав відновлюватися до рівнів кінця березня. Чекаємо на слабку волатильність на ринку та концентрацію курсу навколо позначки 36,93 грн/$. Можливі рідкісні спалахи продажів, але це кардинально не змінить ситуацію", – каже нам Юрій Гриненко.