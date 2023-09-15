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С начала 2023 года финансовый результат Укрэксимбанка составил более 3 млрд. грн.
С начала года Укрэксимбанк заработал для государства более 3 млрд грн (операционный результат к расходам и резервам более 4 млрд грн). За август 2023 г. банк получил 747 млн грн прибыли.
Об этом сообщает сайт финучреждения.
С начала года структура операционного результата банка – 56% процентный и 44% непроцентный доход, что доказывает взвешенность и сбалансированность политики банка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На 01 июля 2023 года АО «Укрэксимбанк»*:
- №1 на банковском рынке по объему кредитного портфеля юридических лиц (более 74,6 млрд грн);
- №1 по объему средств клиентов – юридических лиц (более 141,9 млрд грн);
- Лидер по кредитному портфелю программ МФО (6 млрд грн).
Прибыль банка за первое полугодие 2023 года составила около 2 млрд грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.