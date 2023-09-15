С начала 2023 года финансовый результат Укрэксимбанка составил более 3 млрд. грн.

С начала года Укрэксимбанк заработал для государства более 3 млрд грн (операционный результат к расходам и резервам более 4 млрд грн). За август 2023 г. банк получил 747 млн грн прибыли.

Об этом сообщает сайт финучреждения.

С начала года структура операционного результата банка – 56% процентный и 44% непроцентный доход, что доказывает взвешенность и сбалансированность политики банка.

На 01 июля 2023 года АО «Укрэксимбанк»*:

№1 на банковском рынке по объему кредитного портфеля юридических лиц (более 74,6 млрд грн);

№1 по объему средств клиентов – юридических лиц (более 141,9 млрд грн);

Лидер по кредитному портфелю программ МФО (6 млрд грн).

Прибыль банка за первое полугодие 2023 года составила около 2 млрд грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.