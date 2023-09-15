З початку 2023 року фінансовий результат Укрексімбанку склав більше 3 млрд грн

З початку року Укрексімбанк заробив для держави більше 3 млрд грн (операційний результат до витрат та резервів більше 4 млрд грн). За серпень 2023 року банк отримав 747 млн грн прибутку.

Про це повідомляє сайт фінустанови.

З початку року структура операційного результату банку - 56% процентний і 44% непроцентний дохід, що доводить виваженість та збалансованість політики банку.

На 01 липня 2023 року АТ «Укрексімбанк»*:

№1 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (більше 74,6 млрд грн);

№1 за обсягом коштів клієнтів – юридичних осіб (більше 141,9 млрд грн);

Лідер за кредитним портфелем програм МФО (6 млрд грн).

Прибуток банку за перше півріччя 2023 року склав близько 2 млрд грн, що удвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року.