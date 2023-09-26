С начала большой войны украинские банки вывезли за границу инвалюты и металлов более чем на $720 млн

С начала полномасштабного вторжения РФ до сентября этого года украинские банки вывезли за границу более $537 млн наличного доллара, свидетельствует статистика НБУ. При этом больше всего было вывезено доллара именно в августе 2023-го – почти $84 млн. Поскольку показатель только растет, можно предположить, что в сентябре этот объем будет еще больше.

Скорее всего, банки вывозили и вывозят наличный доллар просто для обмена за границей на электронную инвалюту. В первую очередь – мелкие банкноты, которые не пользуются среди украинцев большим спросом. Возможно, речь идет об операциях по обмену изношенных купюр по инкассо. Другими словами, это не о "вымывании" доллара из экономики.

Единственные два месяца, когда наличный доллар банками не вывозился, так это март и апрель прошлого года – последующие два месяца после полномасштабного вторжения. Впервые с начала войны банки вывозили доллар в мае (на $5 млн).

С евро объемы несравнимо меньше. Так, со старта большой войны по начало сентября этого года банки вывезли за границу евро на $178,27 млн в долларовом эквиваленте. Больше всего – в январе этого года (на $32,2 млн).

При этом драгоценные металлы банки с начала войны не вывозили. В последний раз это было в феврале 2022-го (было вывезено драгоценных металлов на $ 5,1 млн). Отметим, что ранее вывоз и валюты, и банковских металлов происходил через авиасообщение. Сейчас же – только наземным транспортом по известным причинам.