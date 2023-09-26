З початку великої війни українські банки вивезли за кордон інвалюти й металів на понад $720 млн

З початку повномасштабного вторгнення РФ до вересня цього року українські банки вивезли за кордон понад $537 млн готівкового долара, свідчить статистика НБУ. При цьому найбільше було вивезено долара саме в серпні 2023-го – майже $84 млн. Оскільки показник лише зростає, можна припустити, що в вересні цей обсяг буде ще більшим.

Найімовірніше, банки вивозили і вивозять готівковий долар просто для обміну за кордоном на електронну інвалюту. Насамперед – дрібних банкнот, які не користуються серед українців великим попитом. Можливо, йдеться про операції з обміну зношених купюр по інкасо. Іншими словами, це не про "вимивання" долара з економіки.

Єдині два місяці, коли готівковий долар банками не вивозився, так це березень і квітень минулого року – наступні два місяці після повномасштабного вторгнення. Вперше з початку великої війни банки вивозили долар у травні (на $5 млн).

З євро обсяги незрівнянно менші. Так, зі старту великої війни по початок вересня цього року банки вивезли за кордон євро на $178,27 млн в доларовому еквіваленті. Найбільше – в січні цього року (на $32,2 млн).

При цьому дорогоцінні метали банки з початку великої війни не вивозили. Востаннє це було в лютому 2022-го (було вивезено дорогоцінних металів на $5,1 млн). Відмітимо, що раніше вивезення і валюти, і банківських металів відбувалося через авіасполучення. Зараз же – тільки наземним транспортом з відомих причин.