Ощадбанк выставил на аукцион долги компании Ахметова на 1,8 млрд. грн.

Государственный Ощадбанк выставил на онлайн-аукцион OpenMarket долги ООО "ЭСУ", 92,79% акций которого принадлежат "Укртелекому" (конечным бенефициаром является Ринат Ахметов).

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Об этом 2 ноября сообщило госпредприятие СЕТАМ.

Стартова цена лота составляет 1814691011 грн без НДС. Долги , выставившие на аукцион, возникли в связи с непогашением облигаций, приобретенных у АО "Ощадбанк" по договору купли-продажи ценных бумаг на основании которого госбанк приобрел 2 млн шт облигаций должника.

"Проблемные активы (NPL) имеют своих покупателей на рынка , с опытом да умением оценить все возможны риски . Поэтому такие предложения от банков – партнеров создают новую целевую аудиторию на нашему аукционе , благодаря почему возможность продать лот значительно растет ", - прокомментировал генеральный директор ГП "СЕТАМ " Александр Мамро.

В СЕТАМ отмечают, что дебиторская задолженность к бржнику подтверждается исполнительными документами (приказами), выданными судами.

"Условия договора купли-продажи (уступки) права требования должника должны предусмотреть, что переход права требования к покупателю осуществляется только после осуществления полной оплаты за него", - добавили в СЕТАМ.