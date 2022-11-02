Ощадбанк виставив на аукціон борги компанії Ахметова на 1,8 млрд грн

Державний Ощадбанк виставив на онлайн-аукціон OpenMarket борги ТОВ "ЕСУ", 92,79% акцій якого належать "Укртелекому" (кінцевим бенефіціаром є Ринат Ахметов).

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Про це 2 листопада повідомило держпідприємство СЕТАМ.

Стартова ціна лота складає 1 814 691 011 грн без ПДВ. Борги, що виставили на аукціон, виникли у зв’язку з непогашенням облігацій, придбаних у АТ "Ощадбанк" за договором купівлі-продажу цінних паперів на підставі якого держбанк придбав 2 млн шт облігацій боржника.

"Проблемні активи (NPL) мають своїх покупців на ринку, з досвідом та вмінням оцінити всі можливі ризики. Тому такі пропозиції від банків-партнерів створюють нову цільову аудиторію на нашому аукціоні, завдяки чому можливість продати лот значно зростає", — прокоментував генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

В СЕТАМ зазначають, що дебіторська заборгованість до бржника підтверджується виконавчими документами (наказами), виданими судами.

"Умови договору купівлі-продажу (відступлення) права вимоги боржника повинні передбачити, що перехід права вимоги до покупця здійснюється лише після здійснення повної оплати за нього", - додали в СЕТАМ.