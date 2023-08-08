Сергей Тронь: Украине необходимо открыться цифровому активу

Украине необходимо взять за основу успешные примеры ряда стран, мировых корпораций по внедрению и применению цифрового актива.

Об этом в своем блоге пишет украинский криптоинвестор, владелец компании White Rock Management Сергей Тронь.

Он уверен, что вполне реально, чтобы Украина взяла за основу и следовала успешным примерам развитых стран.

"Необходимо готовить реальные площадки для восстановления экономики после окончания войны. И в этом плане лучше не надеяться только на кредиты от союзников. Важно понять: это не благотворительность, все кредиты придётся отдавать. А возвраты у нас, как и в основном по всему миру, происходят за счёт граждан. Поэтому, учитывая фактор поствоенного периода и истощение экономики, представить такой сценарий крайне трудно", - прогнозирует Сергей Тронь.

Криптоинвестор приводит примеры успешного и эффективного внедрения биткойна в национальные экономики мира.

"OAЭ cтaнoвятcя цeнтpoм мaйнингa биткойнов, чтo дeлaeт иx пpивлeкaтeльным peгиoнoм для вeдeния этoгo бизнeca нa Ближнeм Bocтoкe. Страна зарекомендовала себя, как место для компаний, ориентированных на криптографию, поддерживающее Web3, с 30 зонами свободной торговли и растущим вкладом в скорость хеширования биткойна", - приводит пример инвестор.

Абу-Даби, продолжает он, стал центром всех видов деятельности по добыче криптовалюты в ОАЭ, благодаря своей энергоэффективности и статусу центра торговли в стране.

"Kpoмe этoгo, мaйнинг биткoйнa нa тeppитopии OAЭ дoвoльнo эффeктивeн и пoмoгaeт бopoтьcя c мaccoвыми пoтepями элeктpoэнepгии, a тaкжe пoдчинён cпeциaльнoму нaлoгoвoму peжиму", - отмечает Сергей Тронь.

Он обращает внимание, что ОАЭ, как всегда, поражают своей открытостью к инновациям и прогрессу.

"Они пошли дальше и объявили о планах построить сеть отелей "в биткойн-стиле". Цель проекта – продемонстрировать важность криптовалют и других цифровых активов. Первый отель Bitcoin Tower должен появиться в Дубае. Проект будет основываться не только на принципах блокчейна, но также и на искусственном интеллекте, устойчивом развитии и нулевых выбросах углекислого газа.

Разработчики называют свой отель первым, который сможет вернуть гостям деньги за проживание благодаря преимуществам криптовалют.

Делая ставки в криптовалюте, гости будут генерировать валюту APY (годовую ставку прибыли от инвестиций), которой можно будет расплатиться за номер. Среди прочего, гости получат NFT, которые предоставят им особые возможности при заселении в отель. Bitcoin Tower – это 40-этажный небоскреб, который должен стать революцией в сфере недвижимости. И сомнений в том, что так и будет – нет ни у кого. Поражает масштаб, скорость принятия решений и реализация", - считает инвестор.

ОАЭ – это тот пример, уверен Сергей Тронь, когда ранняя прибыль, полученная от энергоресурсов, распределяется максимально правильно – инновационно.

"То есть, они уходят от зависимости мировых котировок на нефть и газ. Таким образом, не только диверсифицируя свою экономику, но и продолжая развивать её", - резюмирует Сергей Тронь.