Україні необхідно взяти за основу успішні приклади низки країн, світових корпорацій із впровадження та застосування цифрового активу.

Про це у своєму блозі пише український криптоінвестор, власник компанії White Rock Management Сергій Тронь.

Він упевнений, що цілком реально, щоб Україна взяла за основу і наслідувала успішні приклади розвинених країн.

І в цьому плані краще не сподіватись лише на кредити від союзників. Тому, враховуючи фактор повоєнного періоду та виснаження економіки, уявити такий сценарій вкрай важко”, - прогнозує Сергій Тронь.

Криптоінвестор наводить приклади успішного та ефективного впровадження біткойну у національні економіки світу.

"OAЕ стає центром майнінгу біткойнів, що робить їх привабливим регіоном для ведення цього бізнесу на Близькому місці. 0 зонами вільної торгівлі і зростаючим вкладом у швидкість хешування біткойну", - наводить приклад інвестор.

Абу-Дабі, продовжує він, став центром усіх видів діяльності з добування криптовалюти в ОАЕ завдяки своїй енергоефективності та статусу центру торгівлі в країні.

"Окрім цього, майнінг біткойну на території ОАЕ досить ефективно і допомагає боятися з мокрими потребами електроенергії, а також підлеглий - Сергій Тронь.

Він звертає увагу, що ОАЕ, як завжди, вражають своєю відкритістю до інновацій та прогресу.

"Вони пішли далі і оголосили про плани побудувати мережу готелів "у біткойн-стилі". Мета проекту - продемонструвати важливість криптовалют та інших цифрових активів. Перший готель Bitcoin Tower має з'явитися в Дубаї. на штучному інтелекті, стійкому розвитку та нульових викидах вуглекислого газу.

Розробники називають свій готель першим, який зможе повернути гостям гроші за проживання завдяки перевагам криптовалюту.

Роблячи ставки у криптовалюті, гості генеруватимуть валюту APY (річну ставку прибутку від інвестицій), за якою можна буде розплатитися за номер. Серед іншого, гості отримають NFT, які надатимуть їм особливі можливості при заселенні до готелю. Bitcoin Tower – це 40-поверховий небоскреб, який має стати революцією у сфері нерухомості. І сумнів у тому, що так і буде – нема ні в кого. Вражає масштаб, швидкість ухвалення рішень та реалізація», – вважає інвестор.

ОАЕ – це той приклад, упевнений Сергій Тронь, коли ранній прибуток, отриманий від енергоресурсів, розподіляється максимально правильно – інноваційно.

"Тобто вони уникають залежності світових котирувань на нафту і газ. Таким чином, не тільки диверсифікуючи свою економіку, а й продовжуючи розвивати її", - резюмує Сергій Тронь.