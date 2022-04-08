Сервис ELPASO бесплатно открывает бизнес-счета европейским компаниям украинцев

Международный банкинг ELPASO отменил плату за открытие и ежемесячную комиссию на первые три месяца обслуживание бизнес-счета для европейских компаний граждан Украины.

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Таким образом ELPASO хочет поддержать украинцев, которые вынужденно покинули свою страну из-за войны и решились открыть бизнес в странах ЕС, а также тех, у кого уже есть работающие европейские бизнесы.



Открыть счет в ELPASO можно удаленно из любой точки мира. Не нужно проходить многочисленные бюрократические процедуры – решить эти задачи поможет персональный менеджер, который консультирует на украинском языке.



Чтобы открыть счет, необходимо зарегистрироваться в сервисе, заполнить анкету и добавить копии документов. После этого в течение 48 часов будет открыт мультивалютный бизнес-счет, на который сразу можно принимать оплаты от контрагентов.

Пользователям ELPASO доступны SEPA-платежи в евро для расчетов с европейскими контрагентами, а также платежи в долларах, швейцарских франках и ещё в 24 самых популярных валютах. Обмен валют доступен по оптовым курсам, а комиссия за конвертацию одна из самых низких на рынке – всего 0,3%.



Счет в ELPASO подходит любому бизнесу: от IT-компаний, онлайн-сервисов, мобильных приложений до транспортных и логистических компаний, продавцов товаров на маркетплейсах и других бизнесов.



После окончания льготного трехмесячного периода комиссия за пользование счетом составит 50 евро в месяц.