Сервіс ELPASO безкоштовно відкриває бізнес-рахунки європейським компаніям українців

Міжнародний банкінг ELPASO скасував плату за відкриття бізнес-рахунку та щомісячну комісію на перші три місяці обслуговування рахунку для європейських компаній громадян України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Таким чином ELPASO хоче підтримати українців, які вимушено покинули свою країну через війну та зважилися відкрити бізнес у країнах ЄС, а також тих, у кого вже є європейські бізнеси.

Відкрити рахунок в ELPASO можна дистанційно з будь-якої точки світу. Не потрібно проходити численні бюрократичні процедури – вирішити ці завдання допоможе персональний менеджер, який консультує українською мовою.

Щоб відкрити рахунок, необхідно зареєструватися в сервісі, заповнити анкету та додати копії документів. Після цього протягом 48 годин буде відкрито мультивалютний бізнес-рахунок, на який одразу можна приймати оплату від контрагентів.

Користувачам ELPASO доступні SEPA-платежі в євро для розрахунків з європейськими контрагентами, а також платежі в доларах, швейцарських франках і ще у 24 найпопулярніших валютах. Обмін валют доступний за оптовими курсами, а комісія за конвертацію одна з найнижчих на ринку – лише 0,3%.

Рахунок у ELPASO підходить будь-якому бізнесу: від IT-компаній, онлайн-сервісів і мобільних додатків до транспортних і логістичних компаній, продавців товарів на маркетплейсах та інших бізнесів.

Після закінчення пільгового тримісячного періоду комісія за користування рахунком становитиме 50 євро на місяць.