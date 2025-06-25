София Чучупак, директор по управлению персоналом Банка Кредит Днепр: "Мы активно работаем над тем, чтобы быть местом силы для нашей команды"

В условиях дефицита кадров компании выбирают различные стратегии: хантинг и скупку специалистов, кадровые школы с возможностью построить карьеру. Какую модель выбрал для себя Банк Кредит Днепр?

— Мы выбираем комплексный подход, объединяющий несколько эффективных стратегий.

Инвестиции в развитие. Мы верим в потенциал каждого сотрудника. То есть, мы активно развиваем собственную команду. Такой подход обеспечивает рост профессионального потенциала наших работников и формирование кадрового резерва, который отвечает нашим корпоративным ценностям и культуре банка и создает ценность на будущее.

Точечный поиск. Конечно, иногда рынок нуждается в быстрых решениях, и мы используем инструмент точечного поиска и привлечения высококвалифицированных специалистов на ключевые позиции. Однако это всегда происходит в целях будущей интеграции и развития этих талантов внутри банка.

Бренд работодателя. Мы активно работаем над тем, чтобы стать местом силы для нашей команды. Что это значит? Это место, куда люди хотят приходить на работу и оставаться надолго. Речь идет не только о конкурентной заработной плате, но и социальном пакете, возможностях для роста и комфортной рабочей атмосфере. Кстати, средний срок работы в банке – 5 лет, 15% коллег работают более 10 лет.

Пандемия и годы войны научили людей максимальной гибкости и заставили переосмыслить работу в офисе. Это создало дополнительные кадровые возможности в финсекторе?

– Расширение географии поиска – это, пожалуй, must have для работодателя. Скажем так, "офисная география" уже давно перешла на уровень "мировая география". Для некоторых должностей вообще не имеет значения, в какой части мира работает специалист. Неважно — профессиональная экспертиза . У нас работают украинцы, которых мы привлекали уже во время военного положения и которые находятся за пределами Украины . Не забываем и о повышении инклюзивности: отдаленная работа также открывает двери для людей с ограниченными возможностями. Для нас это очень важно, потому что это о социальной ответственности .

Важным вопросом становится повышение лояльности и удержание работников. Какие методы и решения доказали свою эффективность?

– Содержание сотрудников – это постоянная работа. Особенно во время военного положения, когда все украинцы находятся в непрерывном стрессе. Да, у каждого человека свой порог стресса, ведь все мы так или иначе реагируем на события вокруг нас. Итак, ментальное здоровье — это не просто слова. Это реальные действия. И мы делаем многие шаги, чтобы наш банк стал местом силы для команды. У нас доминирует демократический стиль управления. Честный и открытый диалог позволяет вовремя реагировать на потребности и проблемы, повышая уровень доверия.

Безусловно, конкурентная оплата труда – сверхважная составляющая. Но мы идем дальше, предлагая медицинское страхование, корпоративные мероприятия, программы поддержки психологического здоровья и другие бенефиты, которые формируют ценность для сотрудников. Например, во время конкурса The Best Cross-Functional Communication работники голосованием на внутреннем портале определяют, кто из коллег является лучшим, эффективным и профессиональным. Также каждый год мы выбираем лучших работников по бизнес-результатам. Есть и другие программы нематериального поощрения в КЦ, отделениях и т.п.

Мы уверены, что работники должны видеть четкий путь развития. Поэтому предлагаем программы обучения, ротации между подразделениями, внутренние конкурсы на повышение. Если человек видит перспективу, он будет мотивирован работать и развиваться именно у нас. Мы поощряем сотрудников подаваться на вакансии в других отделах. Главное, что такой подход не только дает новый опыт, но и позволяет сотруднику найти свое место, где его таланты раскроются лучше всего.

Слово команде

Для меня один из главных плюсов работы в банке – это возможность использовать свои сильные стороны и брать на себя ответственность. А если хочется больше – такая возможность тоже есть. Мне очень импонирует открытая коммуникация: у нас можно выражать разные идеи и понимать, что тебя слышат. Это создает ощущение психологической безопасности, которое очень ценно. В таких условиях ты развиваешься и достигаешь результатов. У нас есть много примеров, когда коллеги растут не только по карьерной лестнице, но и линейно — просто потому, что им там интереснее или больше пространства для развития. Андрей Б. Директор по финансам, в банке 10 лет

Работа в Банке Кредит Днепр — это о социальной ответственности, человечности и возможностях карьерного развития в секторе экономики, который требует глубокой экспертизы, оценки и управления рисками. Игорь Т. Директор по корпоративному бизнесу, в банке 11 лет





В нашем банке высоко ценят инициативность, поддерживают профессиональное развитие и создают комфортные условия для сотрудников. Я чувствую это каждый день, ведь здесь есть реальные возможности для карьерного роста, открытость новых идей и атмосфера, что способствует эффективной работе. Наталья П. Начальник управления учета и контроля пассивных операций в банке 10 лет.

Для каждого из нас фактор уверенности имеет свое значение. Для меня ключевыми в Банке Кредит Днепр есть доверие и широкий горизонт возможностей. Это означает всемерную поддержку во внедрении инициатив, оптимизации процессов и реализации нестандартных решений. Я ощутил эти ценности еще когда присоединился к команде банка. И они все еще остаются неизменными, что подтверждает стабильность принципов и глубокий уровень корпоративной культуры. Михаил Л. Директор департамента инновационного развития в банке 10 лет

Мой банк – это комфортное место работы. Я чувствую, что здесь действительно понимают мою значимость. Я четыре года работала начальником отделения в Банке Кредит Днепр. А сейчас работаю рекрутером в HR. Это новый этап в карьере, который дает мне вдохновение. Я вижу открытость кадровой политики как в процессе набора персонала, так и в обучении, оплате труда и социальной поддержке. Для меня важно, что банк работает над моим профессиональным развитием и развитием команды, создает условия для карьерного роста и стимулирует стремиться к высоким результатам. Я чувствую себя мотивированной и готова посоревноваться за высший пост в банковской сфере на открытом рынке финансовых услуг. Татьяна В. Ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала управления по работе с персоналом в банке 5 лет

Для меня немаловажную роль играет дружеская атмосфера в коллективе: она вдохновляет, делает рабочие будни комфортными и способствует эффективности. Такой подход к кадровой политике помогает быть уверенными в своем профессиональном будущем даже в непростые времена. Алексей М. Начальник управления кредитного анализа розничного бизнеса в банке 9 лет