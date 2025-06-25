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София Чучупак, директор по управлению персоналом Банка Кредит Днепр: "Мы активно работаем над тем, чтобы быть местом силы для нашей команды"
В условиях дефицита кадров компании выбирают различные стратегии: хантинг и скупку специалистов, кадровые школы с возможностью построить карьеру. Какую модель выбрал для себя Банк Кредит Днепр?
— Мы выбираем комплексный подход, объединяющий несколько эффективных стратегий.
Инвестиции в развитие. Мы верим в потенциал каждого сотрудника. То есть, мы активно развиваем собственную команду. Такой подход обеспечивает рост профессионального потенциала наших работников и формирование кадрового резерва, который отвечает нашим корпоративным ценностям и культуре банка и создает ценность на будущее.
Точечный поиск. Конечно, иногда рынок нуждается в быстрых решениях, и мы используем инструмент точечного поиска и привлечения высококвалифицированных специалистов на ключевые позиции. Однако это всегда происходит в целях будущей интеграции и развития этих талантов внутри банка.
Бренд работодателя. Мы активно работаем над тем, чтобы стать местом силы для нашей команды. Что это значит? Это место, куда люди хотят приходить на работу и оставаться надолго. Речь идет не только о конкурентной заработной плате, но и социальном пакете, возможностях для роста и комфортной рабочей атмосфере. Кстати, средний срок работы в банке – 5 лет, 15% коллег работают более 10 лет.
Пандемия и годы войны научили людей максимальной гибкости и заставили переосмыслить работу в офисе. Это создало дополнительные кадровые возможности в финсекторе?
– Расширение географии поиска – это, пожалуй, must have для работодателя. Скажем так, "офисная география" уже давно перешла на уровень "мировая география". Для некоторых должностей вообще не имеет значения, в какой части мира работает специалист. Неважно — профессиональная экспертиза . У нас работают украинцы, которых мы привлекали уже во время военного положения и которые находятся за пределами Украины . Не забываем и о повышении инклюзивности: отдаленная работа также открывает двери для людей с ограниченными возможностями. Для нас это очень важно, потому что это о социальной ответственности .
Важным вопросом становится повышение лояльности и удержание работников. Какие методы и решения доказали свою эффективность?
– Содержание сотрудников – это постоянная работа. Особенно во время военного положения, когда все украинцы находятся в непрерывном стрессе. Да, у каждого человека свой порог стресса, ведь все мы так или иначе реагируем на события вокруг нас. Итак, ментальное здоровье — это не просто слова. Это реальные действия. И мы делаем многие шаги, чтобы наш банк стал местом силы для команды. У нас доминирует демократический стиль управления. Честный и открытый диалог позволяет вовремя реагировать на потребности и проблемы, повышая уровень доверия.
Безусловно, конкурентная оплата труда – сверхважная составляющая. Но мы идем дальше, предлагая медицинское страхование, корпоративные мероприятия, программы поддержки психологического здоровья и другие бенефиты, которые формируют ценность для сотрудников. Например, во время конкурса The Best Cross-Functional Communication работники голосованием на внутреннем портале определяют, кто из коллег является лучшим, эффективным и профессиональным. Также каждый год мы выбираем лучших работников по бизнес-результатам. Есть и другие программы нематериального поощрения в КЦ, отделениях и т.п.
Мы уверены, что работники должны видеть четкий путь развития. Поэтому предлагаем программы обучения, ротации между подразделениями, внутренние конкурсы на повышение. Если человек видит перспективу, он будет мотивирован работать и развиваться именно у нас. Мы поощряем сотрудников подаваться на вакансии в других отделах. Главное, что такой подход не только дает новый опыт, но и позволяет сотруднику найти свое место, где его таланты раскроются лучше всего.