Софія Чучупак, директорка з управління персоналом Банку Кредит Дніпро: "Ми активно працюємо над тим, щоб бути місцем сили для нашої команди"

В умовах дефіциту кадрів компанії обирають різні стратегії: хантинг та скуповування спеціалістів, кадрові школи з можливістю побудувати кар’єру. Яку модель обрав для себе Банк Кредит Дніпро?

— Ми обираємо комплексний підхід, який поєднує кілька ефективних стратегій.

Інвестиції у розвиток. Ми віримо у потенціал кожного співробітника. Тобто ми активно розвиваємо власну команду. Такий підхід забезпечує зростання професійного потенціалу наших працівників і формування кадрового резерву, який відповідає нашим корпоративним цінностям і культурі банку та створює цінність на майбутнє.

Точковий пошук. Звісно, іноді ринок потребує швидких рішень, і ми використовуємо інструмент точкового пошуку та залучення висококваліфікованих спеціалістів на ключові позиції. Проте це завжди відбувається з метою майбутньої інтеграції та розвитку цих талантів всередині банку.

Бренд роботодавця. Ми активно працюємо над тим, щоб бути місцем сили для нашої команди. Що це означає? Це місце, куди люди хочуть приходити на роботу та залишатися надовго. Йдеться не лише про конкурентну заробітну плату, а й соціальний пакет, можливості для зростання та комфортну робочу атмосферу. До речі, середній термін роботи у банку — 5 років, 15% колег працюють понад 10 років.

Пандемія ковіду та роки війни навчили людей максимальної гнучкості та змусили переосмислити роботу в офісі. Чи створило це додаткові кадрові можливості у фінсекторі?

— Розширення географії пошуку — це, мабуть, must have для роботодавця. Скажімо так, "офісна географія" вже давно перейшла на рівень "світова географія". Для деяких посад взагалі не має значення, в якій частині світу працює фахівець. Надважливо — професійна експертиза. У нас працюють українці, яких ми залучали вже під час воєнного стану та які перебувають за межами України. Не забуваємо і про підвищення інклюзивності: віддалена робота також відкриває двері для людей з обмеженими можливостями. Для нас це дуже важливо, бо це про соціальну відповідальність.

Важливим питанням стає підвищення лояльності та утримання працівників. Які методи та рішення довели свою ефективність?

— Утримання співробітників — це постійна робота. Особливо під час воєнного стану, коли всі українці перебувають у безперервному стресі. Так, у кожної людини свій поріг стресу, адже всі ми так чи інакше реагуємо на події навколо нас. Тож, ментальне здоров’я — це не просто слова. Це реальні дії. І ми робимо багато кроків, щоб наш банк став місцем сили для команди. У нас домінує демократичний стиль управління. Чесний і відкритий діалог дозволяє нам вчасно реагувати на потреби та проблеми, підвищуючи рівень довіри.

Безумовно, конкурентна оплата праці — надважлива складова. Але ми йдемо далі, пропонуючи медичне страхування, корпоративні заходи, програми підтримання психологічного здоров’я та інші бенефіти, які формують цінність для співробітників. Наприклад, під час конкурсу The Best Cross-Functional Communication працівники голосуванням на внутрішньому порталі визначають, хто з колег є найкращими, найефективнішими та найпрофесійнішими. Також щороку ми вибираємо найкращих працівників за бізнес-результатами. Є й інші програми нематеріального заохочення у КЦ, відділеннях тощо.

Ми впевнені, що працівники мають бачити чіткий шлях свого розвитку. Тому пропонуємо програми навчання, ротації між підрозділами, внутрішні конкурси на підвищення. Якщо людина бачить перспективу, вона буде вмотивована працювати та розвиватися саме у нас. Ми заохочуємо співробітників подаватися на вакансії в інших відділах. Головне, що такий підхід не лише дає новий досвід, а й дає змогу співробітнику знайти своє місце, де його таланти розкриються найкраще.

Слово команді

Для мене один із головних плюсів роботи у банку — це можливість використовувати свої сильні сторони й брати на себе відповідальність. А якщо хочеться більше — така можливість теж є. Мені дуже імпонує відкрита комунікація: у нас можна висловлювати різноманітні ідеї та розуміти, що тебе чують. Це створює відчуття психологічної безпеки, яке дуже цінне. У таких умовах ти розвиваєшся та досягаєш результатів. У нас є багато прикладів, коли колеги зростають не тільки кар’єрними сходами, а й лінійно — просто тому, що їм там цікавіше або є більше простору для розвитку. Андрій Б. Директор з фінансів, у банку 10 років

Робота у Банку Кредит Дніпро — це про соціальну відповідальність, людяність та можливості кар’єрного розвитку в секторі економіки, який потребує глибокої експертизи, оцінки та управління ризиками. Ігор Т. Директор з корпоративного бізнесу, у банку 11 років





У нашому банку високо цінують ініціативність, підтримують професійний розвиток та створюють комфортні умови для співробітників. Я відчуваю це щодня, адже тут є реальні можливості для кар’єрного зростання, відкритість до нових ідей та атмосфера, що сприяє ефективній роботі. Наталія П. .Начальник управління обліку та контролю пасивних операцій, у банку 10 років

Для кожного з нас фактор впевненості має своє значення. Для мене ключовими у Банку Кредит Дніпро є довіра та широкий горизонт можливостей. Це означає всебічну підтримку у впровадженні ініціатив, оптимізації процесів та реалізації нестандартних рішень. Я відчув ці цінності ще коли тільки приєднався до команди банку. І вони досі залишаються незмінними, що підтверджує стабільність принципів та глибокий рівень корпоративної культури. Михайло Л. Директор департаменту інноваційного розвитку, у банку 10 років

Мій банк — це комфортне місце роботи. Я відчуваю, що тут справді розуміють мою значущість. Я чотири роки працювала начальником відділення у Банку Кредит Дніпро. А зараз працюю рекрутером в HR. Це новий етап у кар’єрі, який дає мені натхнення. Я бачу відкритість кадрової політики як у процесі набору персоналу, так і в навчанні, оплаті праці та соціальній підтримці. Для мене важливо, що банк дбає про мій професійний розвиток та розвиток команди, створює умови для кар’єрного зростання та стимулює прагнути високих результатів. Я відчуваю себе вмотивованою та готова позмагатися за вищу посаду в банківській сфері на відкритому ринку фінансових послуг. Тетяна В. Провідний фахівець відділу підбору та адаптації персоналу управління по роботі з персоналом, у банку 5 років

Для мене важливу роль відіграє дружня атмосфера у колективі: вона надихає, робить робочі будні комфортними і сприяє ефективності. Такий підхід до кадрової політики допомагає бути впевненими у своєму професійному майбутньому, навіть у непрості часи. Олексій М. Начальник управління кредитного аналізу роздрібного бізнесу, у банку 9 років