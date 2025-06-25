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Софія Чучупак, директорка з управління персоналом Банку Кредит Дніпро: "Ми активно працюємо над тим, щоб бути місцем сили для нашої команди"
В умовах дефіциту кадрів компанії обирають різні стратегії: хантинг та скуповування спеціалістів, кадрові школи з можливістю побудувати кар’єру. Яку модель обрав для себе Банк Кредит Дніпро?
— Ми обираємо комплексний підхід, який поєднує кілька ефективних стратегій.
Інвестиції у розвиток. Ми віримо у потенціал кожного співробітника. Тобто ми активно розвиваємо власну команду. Такий підхід забезпечує зростання професійного потенціалу наших працівників і формування кадрового резерву, який відповідає нашим корпоративним цінностям і культурі банку та створює цінність на майбутнє.
Точковий пошук. Звісно, іноді ринок потребує швидких рішень, і ми використовуємо інструмент точкового пошуку та залучення висококваліфікованих спеціалістів на ключові позиції. Проте це завжди відбувається з метою майбутньої інтеграції та розвитку цих талантів всередині банку.
Бренд роботодавця. Ми активно працюємо над тим, щоб бути місцем сили для нашої команди. Що це означає? Це місце, куди люди хочуть приходити на роботу та залишатися надовго. Йдеться не лише про конкурентну заробітну плату, а й соціальний пакет, можливості для зростання та комфортну робочу атмосферу. До речі, середній термін роботи у банку — 5 років, 15% колег працюють понад 10 років.
Пандемія ковіду та роки війни навчили людей максимальної гнучкості та змусили переосмислити роботу в офісі. Чи створило це додаткові кадрові можливості у фінсекторі?
— Розширення географії пошуку — це, мабуть, must have для роботодавця. Скажімо так, "офісна географія" вже давно перейшла на рівень "світова географія". Для деяких посад взагалі не має значення, в якій частині світу працює фахівець. Надважливо — професійна експертиза. У нас працюють українці, яких ми залучали вже під час воєнного стану та які перебувають за межами України. Не забуваємо і про підвищення інклюзивності: віддалена робота також відкриває двері для людей з обмеженими можливостями. Для нас це дуже важливо, бо це про соціальну відповідальність.
Важливим питанням стає підвищення лояльності та утримання працівників. Які методи та рішення довели свою ефективність?
— Утримання співробітників — це постійна робота. Особливо під час воєнного стану, коли всі українці перебувають у безперервному стресі. Так, у кожної людини свій поріг стресу, адже всі ми так чи інакше реагуємо на події навколо нас. Тож, ментальне здоров’я — це не просто слова. Це реальні дії. І ми робимо багато кроків, щоб наш банк став місцем сили для команди. У нас домінує демократичний стиль управління. Чесний і відкритий діалог дозволяє нам вчасно реагувати на потреби та проблеми, підвищуючи рівень довіри.
Безумовно, конкурентна оплата праці — надважлива складова. Але ми йдемо далі, пропонуючи медичне страхування, корпоративні заходи, програми підтримання психологічного здоров’я та інші бенефіти, які формують цінність для співробітників. Наприклад, під час конкурсу The Best Cross-Functional Communication працівники голосуванням на внутрішньому порталі визначають, хто з колег є найкращими, найефективнішими та найпрофесійнішими. Також щороку ми вибираємо найкращих працівників за бізнес-результатами. Є й інші програми нематеріального заохочення у КЦ, відділеннях тощо.
Ми впевнені, що працівники мають бачити чіткий шлях свого розвитку. Тому пропонуємо програми навчання, ротації між підрозділами, внутрішні конкурси на підвищення. Якщо людина бачить перспективу, вона буде вмотивована працювати та розвиватися саме у нас. Ми заохочуємо співробітників подаватися на вакансії в інших відділах. Головне, що такий підхід не лише дає новий досвід, а й дає змогу співробітнику знайти своє місце, де його таланти розкриються найкраще.