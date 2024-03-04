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Согласно отчету Bybit, институционалы вкладываются в ETH, а розничные инвесторы предпочитают BTC.

Согласно отчету Bybit, институционалы вкладываются в ETH, а розничные инвесторы предпочитают BTC.

Bybit, одна из трех крупнейших по торговому объему криптовалютных бирж в мире, выпустила новый отчет «Навигация на бычьем и медвежьем рынках, анализ распределения активов пользователей». Он показывает, как институциональные и розничные инвесторы готовятся к бычьему ралли на рынке криптовалют после одобрения биткоин-ETF в январе.

Этот анализ крупных торговых данных Bybit показывает, что институциональные инвесторы переключились на ETH — к концу января доля этой криптовалюты в портфелях составляет примерно 40%. Возможно, это связано с обновлением Dencun в Ethereum. Не считая того, структура портфелей розничных инвесторов несколько иная: приблизительно 20% приходится на BTC и 10% — на ETH.

По стейблкоинам, по данным отчета, баланс розничных инвесторов примерно на 36% состоит из стейблкоинов, тогда как институциональные клиенты держат около 10% стейблкоинов.

Кроме того, в январе 2024 года наблюдается четкая тенденция к снижению доли альтокинов в портфелях обоих типов инвесторов, даже несмотря на значительную прибыль, полученную в течение прошлых месяцев. В частности, организации почти полностью закрыли позиции в таких крайне нестабильных категориях токенов как мемы, ИИ и токены BRC-20.

L2-проекты на Ethereum также теряют прежние позиции. В отчете также отмечается спад долларовой стоимости позиций L1-проектов, удерживаемых институционалами. Однако по сравнению с L2-проектами, где средняя стоимость активов организаций упала в январе на 70%, снижение позиций в отношении альтокинов первого уровня не столь значительно.

«Институционные клиенты определили свой курс на ближайшие месяцы, и их стратегии могут стать маяком, показывающим, что может произойти дальше, — уверен Юджин Чунг, вице-президент и руководитель институционного подразделения Bybit. — Такие знания бесценны, особенно для новичков в криптовалюте, поскольку они освещают постоянно меняющиеся тенденции распределения активов».

Полный отчет по этой ссылке.