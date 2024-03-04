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Згідно зі звітом Bybit, інституціонали вкладаються в ETH, а роздрібні інвестори віддають перевагу BTC

Згідно зі звітом Bybit, інституціонали вкладаються в ETH, а роздрібні інвестори віддають перевагу BTC
Аналіз великих торгових даних Bybit показує, що інституційні інвестори переключилися на ETH

Bybit, одна з трьох найбільших за торговим обсягом криптовалютних бірж у світі, випустила новий звіт «Навігація на бичачому та ведмежому ринках, аналіз розподілу активів користувачів». Він показує, як інституційні та роздрібні інвестори готуються до бичачого ралі на ринку криптовалют після схвалення біткоін-ETF у січні.

Цей аналіз великих торгових даних Bybit показує, що інституційні інвестори переключилися на ETH — до кінця січня частка цієї криптовалюти в портфелях становить приблизно 40%. Можливо, це пов'язано з оновленням Dencun в мережі Ethereum. З іншого боку, структура портфелів роздрібних інвесторів трохи інша: приблизно 20% посідає BTC і 10% — на ETH.

Щодо стейблкоїнів, за даними звіту, баланс роздрібних інвесторів приблизно на 36% складається зі стейблкоїнів, тоді як інституційні клієнти тримають близько 10% стейблкоїнів.

Крім того, у січні 2024 року простежується чітка тенденція до зниження частки альткоїнів у портфелях обох типів інвесторів, навіть незважаючи на значний прибуток, отриманий протягом минулих місяців. Зокрема, організації майже повністю закрили позиції у таких вкрай нестабільних категоріях токенів, як меми, ШІ та токени BRC-20.

L2-проєкти на Ethereum також втрачають колишні позиції. У звіті також наголошується спад доларової вартості позицій L1-проєктів, які утримуються інституціоналами. Однак порівняно з L2-проєктами, де середня вартість активів організацій впала в січні на 70%, зниження позицій щодо альткоїнів першого рівня не є настільки значним.

«Інституційні клієнти визначили свій курс на найближчі місяці, і їхні стратегії можуть стати маяком, який показує, що може статися далі, — упевнений Юджин Чунг, віцепрезидент та керівник інституційного підрозділу Bybit. — Такі знання є безцінними, особливо для новачків у криптовалюті, оскільки вони висвітлюють тенденції розподілу активів, які постійно змінюються».

Повний звіт за цим посиланням.