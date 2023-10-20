Старт курса по нефинансовой отчетности

Политика НБУ по развитию устойчивого финансирования на период до 2025 года, разработанная в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC), предусматривает обязательное раскрытие нефинансовой информации финансовыми учреждениями.

Программа ESG Reporting: Full Stack обеспечивает современный и актуальный набор знаний и навыков (непрерывно развивающихся) для подготовки современной отчетности, включая новые обязательные европейские стандарты отчетности, а также раскрытие от IFRS/ISBB.

Старт курса – 03 ноября 2023 года. Продолжительность курса – 4 интенсивных недели (8 занятий).

После завершения программы выпускники гарантированно смогут самостоятельно готовить отчетность высокой сложности с использованием всех ведущих современных международных стандартов GRI, TCFD, SASB, CDP, CDSB, SDGS, VALUE REPORTING, AA1000 и требований украинского законодательства Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-XIV, Порядкое представление финотчетности, утвержденным постановлением Кабмина от 28.02.2000 г. № 419, Методическим рекомендациям по составлению отчета об управлении утверждены приказом Минфина 07.128.20

Что прибавилось к программе по сравнению с весной :

расширенный новый модуль с Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) и European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ( опубликованы летом )

расширенный новый модуль с и ( ) обзорный материал с Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ( свежий новый стандарт по финансовому раскрытию информации)

обзорный материал с ( обзорный материал с EU Taxonomy ( на рынке появляется все больше соответствующих отчетов ) и Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (Директива оказывает существенное влияние на раскрытие )

обзорный материал с ( ) и ) обзорный материал с IFRS/ISBB IFRS®Sustainability Disclosure Standards ( опубликованы также летом )

обзорный материал с ( ) более развернутый материал по требованиям IFC, Всемирного банка, ЕБРР и Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

более развернутый материал по требованиям свежие примеры и незначительное обновление материала вдоль всего курса на основе ваших отзывов

ФОРМАТЫ:

Онлайн-лекции в формате Zoom, позволяющие участникам приобщиться к обучению из любого места в мире, где есть доступ в Интернет. На лекциях можно задавать вопросы, обсуждать материал, общаться с другими участниками и преподавателем в режиме реального времени. Все лекции будут записаны и сохранены для просмотра или использования в работе.

Онлайн-лекции в формате Zoom, позволяющие участникам приобщиться к обучению из любого места в мире, где есть доступ в Интернет. На лекциях можно задавать вопросы, обсуждать материал, общаться с другими участниками и преподавателем в режиме реального времени. Все лекции будут записаны и сохранены для просмотра или использования в работе. После успешной работы наших пилотных англоязычных курсов, мы добавляем возможность учиться на ESG Reporting Full Stack в формате менторства one-to-one. Очень популярный формат для тех, кто уже сегодня готовит отчетность и нуждается в совете от опытного специалиста, или кто предпочитает обучение по индивидуальному графику и материалам.

После успешной работы наших пилотных англоязычных курсов, мы добавляем возможность учиться на ESG Reporting Full Stack в формате менторства one-to-one. Очень популярный формат для тех, кто уже сегодня готовит отчетность и нуждается в совете от опытного специалиста, или кто предпочитает обучение по индивидуальному графику и материалам. Двойная сертификация. К примеру, учась на ESG Reporting: Full Stack, пройдя дополнительные материалы за небольшую прибавочную стоимость, вы сможете также получить официальный сертификат от Глобальной инициативы GRI.

Курс постоянно расширяет свое содержание и становится еще насыщеннее и актуальнее. Обучение со своевременно обновленными материалами охватывает все действующие международные стандарты и требования национального законодательства – актуальны для современного специалиста по ESG отчетности и раскрытия!

Детали курса доступны на сайте .