- Тип
- Новини компаній
- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
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Старт курсу з нефінансової звітності
Політикою НБУ щодо розвитку сталого фінансування на період до 2025 року, що розроблена у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), передбачається обов'язкове розкриття нефінансової інформації фінансовими установами.
Програма ESG Reporting: Full Stack забезпечує сучасний і актуальний набір знань і навичок (які безперервно розвиваються) для підготовки сучасної звітності, включно з новими обов'язковими європейськими стандартами звітності, а також розкриття від IFRS/ISBB.
Старт курсу – 03 листопада 2023 року. Тривалість курсу – 4 інтенсивні тижні (8 занять).
Після завершення програми випускники гарантовано зможуть самостійно готувати звітність високої складності з використанням всіх провідних сучасних міжнародних стандартів GRI, TCFD, SASB, CDP, CDSB, SDGS, VALUE REPORTING, AA1000, та вимог українського законодавства Закона україни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Порядкоу подання фінзвітності, затвердженим постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419, Методичним рекомендаціям зі складання звіту про управління затверджені наказом Мінфіну 07.12.2018 № 982.Підписуйтесь на наш Telegram канал
ЩО ДОДАЛОСЯ до програми порівнюючи з весною:
- розширений повноцінний новий модуль з Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) та European Sustainability Reporting Standards (ESRS) (опубліковані літом)
- оглядовий матеріал з Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) (найсвіжіший новий стандарт з фінансового розкриття інформації)
- оглядовий матеріал з EU Taxonomy (на ринку з'являється все більше відповідних звітів) та Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (Директива суттєво впливає на розкриття)
- оглядовий матеріал з IFRS/ISBB IFRS®Sustainability Disclosure Standards (опубліковані також влітку)
- більш розгорнутий матеріал з вимог IFC, Світового банку, ЄБРР та Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
- свіжі приклади та незначне оновлення матеріалу вздовж усього курсу на основі ваших відгуків
ФОРМАТИ:
- Онлайн-лекції в форматі Zoom, що дозволяє учасникам долучитися до навчання з будь-якого місця у світі, де є доступ до Інтернету. На лекціях є можливість задавати питання, обговорювати матеріал, спілкуватися з іншими учасниками та викладачем в режимі реального часу. Усі лекції будуть записані та збережені для подальшого перегляду або використання в роботі.
- Після успішної роботи наших пілотних англомовних курсів ми додаємо можливість навчатися на ESG Reporting Full Stack у форматі менторства one-to-one. Дуже популярний формат для тих, хто вже сьогодні готує звітність і потребує поради від досвідченого фахівця, або хто віддає перевагу навчанню за індивідуальним графіком та матеріалами.
- Подвійна сертифікація. Наприклад, навчаючись на ESG Reporting: Full Stack, пройшовши додаткові матеріали за невелику додаткову вартість, ви зможете також отримати офіційний сертифікат від Глобальної ініціативи GRI.
Курс постійно розшириє свій зміст і стає ще більш насиченим та актуальним. Навчання, зі своєчасно оновленими матеріалами, охоплює всі чинні міжнародні стандарти та вимоги національного законодавства – актуальні для сучасного фахівця з ESG звітності та розкриття!
Деталі курсу доступні на сайті.