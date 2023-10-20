Старт курсу з нефінансової звітності

Політикою НБУ щодо розвитку сталого фінансування на період до 2025 року, що розроблена у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), передбачається обов'язкове розкриття нефінансової інформації фінансовими установами.

Програма ESG Reporting: Full Stack забезпечує сучасний і актуальний набір знань і навичок (які безперервно розвиваються) для підготовки сучасної звітності, включно з новими обов'язковими європейськими стандартами звітності, а також розкриття від IFRS/ISBB.

Старт курсу – 03 листопада 2023 року. Тривалість курсу – 4 інтенсивні тижні (8 занять).

Після завершення програми випускники гарантовано зможуть самостійно готувати звітність високої складності з використанням всіх провідних сучасних міжнародних стандартів GRI, TCFD, SASB, CDP, CDSB, SDGS, VALUE REPORTING, AA1000, та вимог українського законодавства Закона україни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Порядкоу подання фінзвітності, затвердженим постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419, Методичним рекомендаціям зі складання звіту про управління затверджені наказом Мінфіну 07.12.2018 № 982.

ЩО ДОДАЛОСЯ до програми порівнюючи з весною:

розширений повноцінний новий модуль з Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) та European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ( опубліковані літом )

розширений повноцінний новий модуль з та ( ) оглядовий матеріал з Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ( найсвіжіший новий стандарт з фінансового розкриття інформації)

оглядовий матеріал з ( оглядовий матеріал з EU Taxonomy ( на ринку з'являється все більше відповідних звітів ) та Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (Директива суттєво впливає на розкриття )

оглядовий матеріал з ( ) та ) оглядовий матеріал з IFRS/ISBB IFRS®Sustainability Disclosure Standards ( опубліковані також влітку )

оглядовий матеріал з ( ) більш розгорнутий матеріал з вимог IFC, Світового банку, ЄБРР та Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

більш розгорнутий матеріал з вимог свіжі приклади та незначне оновлення матеріалу вздовж усього курсу на основі ваших відгуків

ФОРМАТИ:

Онлайн-лекції в форматі Zoom, що дозволяє учасникам долучитися до навчання з будь-якого місця у світі, де є доступ до Інтернету. На лекціях є можливість задавати питання, обговорювати матеріал, спілкуватися з іншими учасниками та викладачем в режимі реального часу. Усі лекції будуть записані та збережені для подальшого перегляду або використання в роботі.

Онлайн-лекції в форматі Zoom, що дозволяє учасникам долучитися до навчання з будь-якого місця у світі, де є доступ до Інтернету. На лекціях є можливість задавати питання, обговорювати матеріал, спілкуватися з іншими учасниками та викладачем в режимі реального часу. Усі лекції будуть записані та збережені для подальшого перегляду або використання в роботі. Після успішної роботи наших пілотних англомовних курсів ми додаємо можливість навчатися на ESG Reporting Full Stack у форматі менторства one-to-one. Дуже популярний формат для тих, хто вже сьогодні готує звітність і потребує поради від досвідченого фахівця, або хто віддає перевагу навчанню за індивідуальним графіком та матеріалами.

Після успішної роботи наших пілотних англомовних курсів ми додаємо можливість навчатися на ESG Reporting Full Stack у форматі менторства one-to-one. Дуже популярний формат для тих, хто вже сьогодні готує звітність і потребує поради від досвідченого фахівця, або хто віддає перевагу навчанню за індивідуальним графіком та матеріалами. Подвійна сертифікація. Наприклад, навчаючись на ESG Reporting: Full Stack, пройшовши додаткові матеріали за невелику додаткову вартість, ви зможете також отримати офіційний сертифікат від Глобальної ініціативи GRI.

Курс постійно розшириє свій зміст і стає ще більш насиченим та актуальним. Навчання, зі своєчасно оновленими матеріалами, охоплює всі чинні міжнародні стандарти та вимоги національного законодавства – актуальні для сучасного фахівця з ESG звітності та розкриття!

Деталі курсу доступні на сайті.