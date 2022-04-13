Украина договаривается с США о выпуске гособлигаций по процентным ставкам ниже рыночных

Правительство Украины пытается получить гарантии США для выпуска государственных облигаций по сравнительно низким процентным ставкам. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Financial Times.

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"Правительство ведет переговоры с США о получении гарантий для выпуска государственных облигаций по процентным ставкам ниже тех, которые сейчас требует рынок, и намного выше, чем оптимальные для нас сейчас", — сказал министр.

По его словам, Украина хочет иметь доступ к льготному и коммерческому финансированию. При этом она выполняет обязательства по выплате зарплат и пенсий, а также продолжает выплачивать внешние долги.

"В прошлом месяце страна произвела платеж в размере 292 млн долларов по еврооблигациям, деноминированным в долларах, срок погашения которых наступает в сентябре, и будет продолжать выполнять свои обязательства во избежание дефолта или реструктуризации", — отметил глава Минфина.

По словам Марченко, многие политики советуют Украине реструктуризировать долги, но правительство не идет на это.

Министр финансов также сказал, что в марте 2022 года дефицит государственного бюджета составил 2,7 миллиарда долларов, а в апреле он может вырасти до 5-7 миллиардов долларов.

Напомним, государственный Ощадбанк как первичный дилер начал предоставлять клиентам сервис приобретения военных облигаций внутреннего госзайма. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.