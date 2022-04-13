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Финансы
Дата публикации

Украина договаривается с США о выпуске гособлигаций по процентным ставкам ниже рыночных

марченко
Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Facebook Марченко

Правительство Украины пытается получить гарантии США для выпуска государственных облигаций по сравнительно низким процентным ставкам. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Financial Times.

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"Правительство ведет переговоры с США о получении гарантий для выпуска государственных облигаций по процентным ставкам ниже тех, которые сейчас требует рынок, и намного выше, чем оптимальные для нас сейчас",  сказал министр.

По его словам, Украина хочет иметь доступ к льготному и коммерческому финансированию. При этом она выполняет обязательства по выплате зарплат и пенсий, а также продолжает выплачивать внешние долги.

"В прошлом месяце страна произвела платеж в размере 292 млн долларов по еврооблигациям, деноминированным в долларах, срок погашения которых наступает в сентябре, и будет продолжать выполнять свои обязательства во избежание дефолта или реструктуризации",  отметил глава Минфина.

По словам Марченко, многие политики советуют Украине реструктуризировать долги, но правительство не идет на это.

Министр финансов также сказал, что в марте 2022 года дефицит государственного бюджета составил 2,7 миллиарда долларов, а в апреле он может вырасти до 5-7 миллиардов долларов.

Напомним, государственный Ощадбанк как первичный дилер начал предоставлять клиентам сервис приобретения военных облигаций внутреннего госзайма. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.

Автор:
Сергей Горелов