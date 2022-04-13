Україна домовляється з США про випуск держоблігацій за процентними ставками нижче за ринкові

Уряд України намагається отримати гарантії США для випуску державних облігацій за порівняно низькими відсотковими ставками. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю Financial Times.

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"Уряд веде переговори з США про отримання гарантій для випуску державних облігацій за процентними ставками, нижчими за ті, які зараз вимагає ринок, і набагато вищими, ніж оптимальні для нас зараз", — сказав міністр.

За його словами, Україна хоче мати доступ до пільгового та комерційного фінансування. При цьому вона виконує зобов'язання щодо виплати зарплат і пенсій, а також продовжує виплачувати зовнішні борги.

"Минулого місяця країна зробила платіж у розмірі 292 млн доларів за єврооблігаціями, деномінованими в доларах, термін погашення яких настає у вересні, і продовжуватиме виконувати свої зобов'язання, щоб уникнути дефолту або реструктуризації", — зазначив глава Мінфіну.

За словами Марченка, багато політиків радять Україні реструктурувати борги, але уряд не йде на це.

Міністр фінансів також сказав, що у березні 2022 року дефіцит державного бюджету становив 2,7 мільярда доларів, а у квітні він може зрости до 5-7 мільярдів доларів.

Нагадаємо, державний Ощадбанк як первинний дилер почав надавати клієнтам сервіс придбання військових облігацій внутрішньої держпозики. Користуватися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи.