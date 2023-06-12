Украина может стать лидером по внедрению инновационных финансовых инструментов – Алиев

Бизнесмен и эксперт в области FinTech Руслан Алиев спрогнозировал, что Украина может стать мировым лидером в скорости внедрения использования инновационных финансовых инструментов в национальной экономике.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это обусловлено текущим «переходным» состоянием в экономике, необходимостью скорых реформ, а также наличием технологической базы и специалистов, готовых к эффективному внедрению инновационных финансовых инструментов.

«Внедрение инновационных финансовых инструментов должно быть целесообразным, и сейчас в Украине наблюдается ряд факторов, подтверждающих целесообразность реализации качественных изменений в финансовой системе», – отмечает Руслан Алиев.

По его словам, на сегодняшний день в Украине уже заметна необходимость оптимизации бизнес-процессов и повышения их качества, что является причиной для разработки и внедрения новых инструментов.

«Но в то же время реализация подобных идей нуждается в финансовом обеспечении, поэтому, например, реинжиниринг банковской системы на национальном уровне будет возможен только после завершения полномасштабной войны – тогда, когда Украина начнет активно привлекать иностранные инвестиции», – отмечает эксперт.

В то же время сегодня уже наблюдается заинтересованность иностранных инвесторов, которые намерены вкладывать средства в «дешевые» украинские активы и получать таким образом доходы от вступления Украины в ЕС, когда стоимость активов начнет расти в соответствии с рынком, частью которого станет Украина.

Для внутренних инвестиций государство уже предлагает облигации внутреннего государственного займа и военные облигации. Процентная ставка по ним позволяет нивелировать влияние инфляции на сбережения и получить определенную прибыль.

«ОВГЗ и военные облигации, которые стали популярными после 24 февраля, уже можно считать определенной финансовой инновацией, но в дальнейшем мы ожидаем легализации криптовалют и внедрения цифровых валют. Действие является хорошим базисом для внедрения национальной цифровой валюты – это может помочь Украине стать лидером во внедрении инновационных финансовых инструментов. При условии активного привлечения иностранных инвестиций это будет вполне возможно», – подытожил Руслан Алиев.