Україна може стати лідером у впровадженні інноваційних фінансових інструментів – Алієв

Бізнесмен та експерт у галузі FinTech Руслан Алієв спрогнозував, що Україна може стати світовим лідером за швидкістю впровадження використання інноваційних фінансових інструментів в національній економіці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це обумовлено поточним «перехідним» станом в економіці, необхідністю швидких реформ, а також наявністю технологічної бази та фахівців, готових до ефективного впровадження інноваційних фінансових інструментів.

«Впровадження інноваційних фінансових інструментів має бути доцільним, і зараз в Україні спостерігається ціла низка факторів, які підтверджують доцільність реалізації якісних змін у фінансовій системі», – зазначає Руслан Алієв.

За його словами, на сьогодні в Україні вже помітна необхідність оптимізації бізнес-процесів та підвищення їх якості, що є причиною для розробки та впровадження нових інструментів.

«Але, в той же час, реалізація подібних ідей потребує фінансового забезпечення, тому, наприклад, реінжиніринг банківської системи на національному рівні буде можливим лише після завершення повномасштабної війни – тоді, коли Україна почне активно залучати іноземні інвестиції», – наголошує експерт.

Водночас на сьогодні вже спостерігається зацікавленість іноземних інвесторів, які мають намір вкладати кошти в «дешеві» українські активи та отримувати таким чином прибутки від вступу України до ЄС, коли вартість активів почне рости відповідно до ринку, частиною якого стане Україна.

Для внутрішніх інвестицій держава вже пропонує облігації внутрішньої державної позики та військові облігації. Відсоткова ставка за ними дозволяє нівелювати вплив інфляції на заощадження та навіть отримати певний прибуток.

«ОВДП та військові облігації, що стали популярними після 24 лютого, вже можна вважати певною фінансовою інновацією, але в подальшому ми очікуємо на легалізацію криптовалют та впровадження цифрових валют. «Дія» є гарним базисом для впровадження національної цифрової валюти – це може допомогти Україні стати лідером у впровадженні інноваційних фінансових інструментів. За умови активного залучення іноземних інвестицій це буде цілком можливо», – підсумував Руслан Алієв.