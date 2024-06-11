Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным платежам: каковы тенденции карточного рынка в I квартале 2024 года

Статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, в течение I квартала 2024 года свидетельствует, что украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным операциям с платежными картами.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2024 года составило 1 950,9 млн шт., а их сумма – 1 489,7 млрд грн. Из них безналичными были 1 837,6 млн. операций на общую сумму 960,9 млрд. грн.

При этом доля безналичных операций в I квартале 2024 года по сумме находилась на уровне 64,5% в общей сумме операций с платежными картами, по количеству – 94,2% (за 2023 год этот показатель составил 64,8% и 93,5% в соответствии).

Как и где украинцы тратили деньги

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в I квартале этого года больше всего операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (45,1% и 72% соответственно). Там было совершено 1 323,4 млн. операций на сумму 433,2 млрд. грн.

Переводы с карты на карту в I квартале 2024 года составили треть по сумме (32,9%) и почти десятину по количеству (8,9%).

Оплата товаров и услуг в Интернете – 14,6% по сумме и 14,1% по количеству.

В отчетном периоде средняя сумма одной операции составляла:

в торговой сети – 327 грн (в I квартале в прошлом году – 344 грн),

по переводу с карты на карту – 1 931 грн (2 133 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 541 грн. (460 грн.).

Платежная инфраструктура и количество карт показали рост

В НБУ отмечают, что количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в марте по сравнению с январем выросло на 3,5% (до 464,8 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, – на 2,7% (до 473,9 тыс. шт.).

Банкоматная сеть с начала года почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов.

По итогам марта 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 117,3 млн шт. Это на 1% больше по сравнению с январем этого года.

Количество платежных карточек, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции, возросло на 2% - с 51,6 млн шт. в январе до 52,7 млн. шт. в марте.

Продолжает расти и общее количество бесконтактных платежных карт – по итогам марта этого года рост на 3% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (59,5%) активных платежных карт в марте – это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 7% (до 13,4 млн шт.). Среди всех активных карточек токенизирована каждая четвертая.

Как следствие, только совсем небольшая часть операций (7% по сумме и 5,8% по количеству) в I квартале этого года осуществлялась в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты (в I квартале 2023 года доля таких операций составила 12,4 % и 11,1% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в I квартале 2024 года составила 403,0 млрд грн (в I квартале 2023 года – 307,4 млрд грн).

Напомним, по состоянию на 01.01.2024 счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском поставщике платежных услуг. Их общее количество достигло 185,1 млн шт.

Ранее сообщалось, что в 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными. Так, украинцы в 2023 году осуществили безналичные расчеты на 6,1 трлн грн.

Добавим, что украинцы стали открывать больше карточных счетов. Как писало Delo.ua в статье "Украинцы оформляют больше банковских карт, но средние чеки падают. Как и почему изменяются платежные привычки граждан", в течение I полугодия 2023 года выросло как общее количество эмитированных платежных карт в Украине, так и доля активных платежных карт (которыми пользовались по крайней мере раз в месяц) на руках у населения.