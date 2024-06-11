Українці продовжують віддавати перевагу безготівковим платежам: якими були тенденції карткового ринку у I кварталі 2024 року

Статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, протягом I кварталу 2024 року свідчить, що українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 950,9 млн шт., а їхня сума – 1 489,7 млрд грн. З них безготівковими були 1 837,6 млн операцій на загальну суму 960,9 млрд грн.

При цьому частка безготівкових операцій у І кварталі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – 94,2% (за 2023 рік цей показник становив 64,8% та 93,5% відповідно).

Як і де українці витрачали кошти

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у I кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1 323,4 млн операцій на суму 433,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у I кварталі 2024 року становили третину за сумою (32,9%) та майже десятину за кількістю (8,9%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі – 327 грн (у I кварталі торік – 344 грн),

з переказу з картки на картку – 1 931 грн (2 133 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 541 грн (460 грн).

Платіжна інфраструктура та кількість карток показали зростання

В НБУ зазначають, що кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з січнем зросла на 3,5% (до 464,8 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 2,7% (до 473,9 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів.

За підсумками березня 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 117,3 млн шт. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року.

Кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зросла на 2% – із 51,6 млн шт. у січні до 52,7 млн шт. у березні.

Продовжує зростати і загальна кількість безконтактних платіжних карток – за підсумками березня цього року зростання на 3% порівняно з січнем. Загалом більше половини (59,5%) активних платіжних карток у березні – це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 7% (до 13,4 млн шт.). Серед усіх активних карток токенізованою є кожна четверта.

Як наслідок, лише зовсім невелика частина операцій (7% за сумою та 5,8% за кількістю) у I кварталі цього року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки (у I кварталі 2023 року частка таких операцій становила 12,4% та 11,1% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума у І кварталі 2024 року становила 403,0 млрд грн (у I кварталі 2023 року – 307,4 млрд грн).

Нагадаємо, станом на 01.01.2024 рахунки користувачам були відкриті в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Їх загальна кількість досягла 185,1 млн шт.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році, незважаючи на продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, українці в 2023 році здійснили безготівкових розрахунків на 6,1 трлн грн.

Додамо, що українці стали відкривати більше карткових рахунків. Як писало Delo.ua в статті "Українці оформлюють більше банківських карток, але середні чеки падають. Як і чому змінюються платіжні звички громадян", протягом І півріччя 2023 року зросла як загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні, так і частка активних платіжних карток (якими користувалися принаймні раз на місяць) на руках у населення.