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Финансы
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Укргазбанк будет предоставлять кредиты для бизнеса онлайн

Укргазбанк будет предоставлять кредиты для бизнеса онлайн
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Укргазбанк максимально упростил обслуживание своих клиентов и произвел подписание кредитных соглашений и любых других документов онлайн.

Об этом сообщили на сайте госучреждения.

Это значит, что теперь для подписи соглашения не нужно тратить время и приезжать в банковские отделения  это можно сделать дистанционно в системах "Вовремя" и "Сота".

Для этого достаточно иметь электронную подпись (КЭП) и несколько минут. Документы можно подписать из любого уголка Украины и даже из-за границы.

"Уже есть несколько кредитных соглашений, которые наши клиенты подписывали даже из укрытия",  уверяют в Укргазбанке.

Подписать в электронном виде можно договоры, дополнительные соглашения и справки.

Что нужно клиенту для подписания документов дистанционно? Для клиентов банка достаточно иметь КЭП и предупредить менеджера о желании подписать документы онлайн. Для новых клиентов необходима предварительная идентификация в ближайшем отделении.

Подписать документы онлайн могут и ФЛП, малый и средний бизнес, а также крупные корпоративные клиенты.

Клиенты МСБ могут открыть счет или подать заявку на кредит онлайн. Ведь из-за войны многие были вынуждены покинуть Украину, многие украинцы и бизнесы переехали в более безопасные западные регионы, а некоторые все еще остаются работать из бомбоубежищ.

Подробности можно получить по бесплатному номеру поддержки бизнес-клиентов Укргазбанка: 0800-305-305.