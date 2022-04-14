Укргазбанк надаватиме кредити для бізнесу онлайн

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Укргазбанк максимально спростив обслуговування своїх клієнтів і зробив підписання кредитних угод та будь-яких інших документів онлайн.

Про це повідомили на сайті держустанови.

Це означає, що тепер для підпису угоди не потрібно витрачати час і приїздити до банківських відділень — це можна зробити дистанційно у системах "Вчасно" та "Сота".

Для цього достатньо мати електронний підпис (КЕП) і кілька хвилин часу. Документи можна підписати із будь-якого куточка України та навіть з-за кордону.

"Вже маємо декілька кредитних угод, які наші клієнти підписували навіть із укриття", — запевняють в Укргазбанку.

Підписати в електронному вигляді можна договори, додаткові угоди та довідки.

Що потрібно клієнту для підписання документів дистанційно? Для клієнтів банку достатньо мати КЕП та попередити менеджера про бажання підписати документи онлайн. Для нових клієнтів необхідна попередня ідентифікація у найближчому відділенні.

Підписати документи онлайн можуть і ФОП, малий та середній бізнес, а також і великі корпоративні клієнти.

Клієнти МСБ можуть відкрити рахунок чи подати заявку на кредит також онлайн. Адже через війну багато хто був вимушений залишити Україну, багато українців і бізнесів переїхали у безпечніші західні регіони, а дехто все ще залишається працювати із бомбосховищ.

Деталі можна отримати за безкоштовним номером підтримки бізнес-клієнтів Укргазбанку: 0800-305-305.