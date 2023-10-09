Управляемый гибкий курс стоил НБУ почти $1,2 млрд – рекорд за год. Каким будет курс валют на этой неделе

В течение прошлой недели (2-6 октября) Нацбанк продал на межбанке рекордные для всего года более $1,163 млрд, приобретя при этом $12,02 млн и сократив международные резервы за несколько дней на $1,152 млрд. Эта продажа превысила показатели предыдущей недели почти вдвое ($617 млн). Такой сумасшедший объем интервенций – цена внедрения НБУ со 2 октября контролируемого гибкого курса.

Нацбанк – как фактически единственный игрок на межбанке – торговал по курсу около 36,6-36,66 грн/$. Спред сразу сузился после объявления перехода на гибкое управляемое курсообразование. Для сравнения, до 2 октября курс на межбанке составил 35,57-36,93 грн/$ (спред – 1,36 грн).

На графике хорошо видно, насколько сузился спрэд после решения НБУ.

"Все на рынке ожидали незначительной девальвации гривны. А Нацбанк, напротив, показал, что его действия на межбанке непрогнозируемы, а рынок может вести себя совершенно по-разному. И что есть перспективы для укрепления курса", – говорит в комментарии Delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза и предполагает, что вскоре НБУ таки ослабит гривну, "закрывая" курсом и спекулятивный спрос.

Почти 1,2 млрд – слишком много и немного одновременно

На такое ощутимое "сожжение" международных резервов отреагировал и глава Нацбанка Андрей Пышный. Он согласился, что $1,163 млрд – это слишком много (международные резервы на начало октября составляли $39,7 млрд, из которых $28,2 млрд чистыми).

Впрочем, по его мнению, эта плата за отказ от фиксированного курса и избегание кризисных последствий от длительного сохранения этого режима не слишком велика. Особенно если взглянуть на интервенции НБУ в кризисные периоды в прошлом.

Пышный подразумевает те месяцы после начала полномасштабной войны, когда продажа инвалюты Нацбанком достигала нескольких миллиардов. Рекордным в этом смысле стал июнь 2022-го, когда регулятор "сжег" на межбанке за месяц практически $4 млрд, почти ничего не купив. За прошедшую неделю объем интервенций по продаже валюты снижался.

Валютные интервенции НБУ с начала полномасштабной войны

"Почти половина из приведенного объема была продана в первый день после перехода к управляемой гибкости курса. В дальнейшем спрос постепенно уменьшался, а в четверг и пятницу чистая продажа валюты НБУ была даже ниже, чем в среднем за день в сентябре, то есть до перехода к управляемой гибкости курса", – отметил глава Нацбанка.

Пышный добавил, что уже со среды тревожность на рынке начала угасать.

Курс в банках и на черном рынке

Пышный отметил, что на прошлой неделе на наличном рынке, несмотря на введение контролируемого гибкого курса, не произошло ни значительных колебаний, ни ажиотажного спроса. Сотрясения действительно не произошло, но гривня несколько ослабла: если в понедельник, 2 октября, доллар в среднем по банкам стоил 37,5-38,15 грн/$, то в воскресенье, 8 октября, – 37,7-38,2 грн/$.

Курс евро в понедельник в среднем по банкам составил 40,15–40,8 грн/€, а в воскресенье – 40,05–40,7 грн/€. По всей видимости, по евро в банках гривна даже немного укрепилась.

Черный рынок оказался более чувствительным к громкому решению регулятора. Если в понедельник курс доллара составлял 38-38,15 грн/$, то уже в среду гривна "просела" до 38,1-38,35 грн/$, но к концу недели нацвалюта снова укрепилась до 38,1-38,25 грн/$. Евро в начале прошлой недели стоил 40,45-40,7 грн/€, а в воскресенье – 40,5-40,7 грн/€.