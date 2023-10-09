Керований гнучкий курс коштував НБУ майже $1,2 млрд – рекорд за рік. Яким буде курс валют цього тижня

Протягом минулого тижня (2-6 жовтня) Нацбанк продав на міжбанку рекордні для всього року понад $1,163 млрд, придбавши при цьому $12,02 млн і скоротивши міжнародні резерви за кілька днів на $1,152 млрд. Цей продаж перевищив показники попереднього тижня майже вдвічі ($617 млн). Такий шалений обсяг інтервенцій – ціна за запровадження НБУ з 2 жовтня контрольованого гнучкого курсу.

Нацбанк – як фактично єдиний гравець на міжбанку – торгував за курсом близько 36,6-36,66 грн/$. Спред відразу звузився після оголошення переходу на гнучке кероване курсоутворення. Для порівняння, до 2 жовтня курс на міжбанку становив 35,57-36,93 грн/$ (спред – 1,36 грн).

На графіку добре видно, наскільки звузився спред після рішення НБУ

"Всі на ринку очікували незначної девальвації гривні. А Нацбанк, навпаки, показав, що його дії на міжбанку непрогнозовані, а ринок може поводитись цілком по-різному. І що є перспективи для укріплення курсу", – каже в коментарі Delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза і припускає, що невдовзі НБУ таки послабить гривню, "закриваючи" курсом і спекулятивний попит.

Майже 1,2 млрд – забагато й небагато водночас

На таке відчутне "спалення" міжнародних резервів відреагував і голова Нацбанку Андрій Пишний. Він погодився, що $1,163 млрд – це забагато (міжнародні резерви на початок жовтня складали $39,7 млрд, з яких $28,2 млрд чистими).

Втім, на його думку, ця плата за відмову від фіксованого курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму не є завеликою. Особливо, якщо поглянути на інтервенції НБУ в кризові періоди в минулому.

Пишний має на увазі ті місяці після початку повномасштабної війни, коли продаж інвалюти Нацбанком досягав кількох мільярдів. Рекордним в цьому сенсі став червень 2022-го, коли регулятор "спалив" на міжбанку протягом місяця практично $4 млрд, майже нічого не купивши. Протягом же минулого тижня обсяг інтервенцій з продажу валюти знижувався.

Валютні інтервенції НБУ з початку повномасштабної війни

"Майже половину з наведеного обсягу було продано в перший день після переходу до керованої гнучкості курсу. Надалі попит поступово зменшувався, а в четвер і п'ятницю чистий продаж валюти НБУ був навіть нижчим, ніж у середньому за день у вересні, тобто до переходу до керованої гнучкості курсу", – зазначив очільник Нацбанку.

Пишний додав, що вже з середи тривожність на ринку почала згасати.

Курс у банках і на чорному ринку

Пишний зауважив, що протягом минулого тижня на готівковому ринку, попри запровадження контрольованого гнучкого курсу, не відбулося ні значних коливань, ні ажіотажного попиту. Струсу справді не сталось, але гривня дещо ослабла: якщо в понеділок, 2 жовтня, долар в середньому по банках коштував 37,5-38,15 грн/$, то в неділю, 8 жовтня, – 37,7-38,2 грн/$.

Курс євро в понеділок в середньому по банках склав 40,15-40,8 грн/€, а в неділю – 40,05-40,7 грн/€. Як видно, по євро в банках гривня навіть трохи укріпилась.

Чорний ринок виявився більш чутливим до гучного рішення регулятора. Якщо в понеділок курс долара складав 38-38,15 грн/$, то вже в середу гривня "просіла" до 38,1-38,35 грн/$, але до кінця тижня нацвалюта знову укріпилась до 38,1-38,25 грн/$. Євро на початку минулого тижня коштував 40,45-40,7 грн/€, а в неділю – 40,5-40,7 грн/€.