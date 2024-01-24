В 2024 году Ethereum может вырасти до $5 тыс. – прогнозы экспертов

Сейчас себестоимость майнинга эфира оценивается в уровне $550-700, так что это потенциально минимальная цена, ниже которой ETH не может упасть, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Больше о том, почему курс эфира может вырасти в этом году, читайте в статье Delo.ua "Настроение для Ethereum. Какой курс ждет цифровое серебро в 2024 году".

Какие максимальные и минимальные курсы могут ожидать эфира

В 2024 году при пессимистическом сценарии цена эфира может дойти до $1100-1200, говорит Шевчишин.

"А в оптимистическом сценарии стоимость Ethereum имеет возможности достичь планки в $4,5-5 тыс.", – говорит эксперт.

В свою очередь, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак объясняет, что курс ETH находится в устойчивом восходящем тренде с июня 2022 года, поэтому сейчас главный альтокин следует "к своей обязательной цели в $3-3,3 тыс" .

"С текущего уровня около $2300 этот рост составит 30-40% в ближайшие месяцы. Далее Ethereum может направиться к премиальным значениям в $4000. Такое расписание увеличит ожидаемый прирост до 80%", - говорит эксперт.

При этом Орыщак прогнозирует только положительный сценарий для курса ETH, поскольку не видит причин для существенных негативных трендов в 2024 году, которые могут надолго обрушить курс цифрового "серебра".

Какие тренды помогут расти эфиру

Максим Орыщак из ЦБТ говорит, что на положительную динамику цены ETH будут влиять три ключевых события:

Старт цикла понижения ставок ФРС в марте-2024. Для понимания: прошедший запуск такого процесса состоялся в июле 2019 года. Как результат, за два месяца до старта ETH подорожал на 70%.

Апрельский халвинг Bitcoin. Дело в том, что во время последнего предхалвингового ралли – в период с января по начало мая 2020 года – BTC подорожал только на 22%. В свою очередь, цифровое "серебро" прибавило в цене в три раза больше.

"За тот же период ETH вырос на 65%. Этот тренд снова говорит о преимуществе Ethereum над Bitcoin в ближайшие 4-6 месяцев", – обращает внимание Орыщак.

Одобрение Ethereum-ETF в США. 11 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже предоставила зеленый свет спотовым Bitcoin-ETF. Этот инструмент должен заработать в США во второй половине 2024 года. Таким образом, рынок криптовалют получит инструменты для прямых инвестиций в Bitcoin и Ethereum. Это положительно повлияет на индустрию и курсы всех криптовалют.

Больше о том, какие перспективы и риски ожидают цифрового "серебра" в 2024 году, Delo.ua рассказывает в статье «Настроение для Ethereum. Какой курс ждет цифровое "серебро" в 2024 году».