У 2024 році Ethereum може зрости до $5 тис. – прогнози експертів

Наразі собівартість майнінгу ефіру оцінюється рівні $550-700, тож це потенційно мінімальна ціна, нижче якої ETH не може впасти, говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Більше про те, чому курс ефіру може зрости у цьому році, читайте у статті Delo.ua "Настрій для Ethereum. Який курс чекає на цифрове "срібло" у 2024 році".

Які максимальні та мінімальні курси можуть чекати на ефір

У 2024 році при песимістичному сценарії ціна ефіру може дійти до $1100-1200, каже Шевчишин.

"А в оптимістичному сценарії вартість Ethereum має можливості досягти планки в $4,5-5 тис.", - говорить експерт.

Своєю чергою, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак пояснює, що курс ETH знаходиться у стійкому висхідному тренді від червня 2022 року, тому зараз головний альткоїн прямує "до своєї обов'язкової мети у $3-3,3 тис".

"З поточного рівня біля $2300 це зростання складе 30-40% у найближчі місяці. Далі Ethereum може попрямувати до преміальних значень у $4000. Такий розклад збільшить очікуваний приріст до 80%", - говорить експерт.

При цьому Орищак прогнозує тільки позитивний сценарій для курсу ETH, оскільки не бачить причин для суттєвих негативних трендів у 2024-му, які можуть надовго обвалити курс цифрового "срібла".

Які тренди допоможуть зрости ефіру

Максим Орищак з ЦБТ каже, що на позитивну динаміку ціни ETH будуть впливати три ключові події:

Старт циклу зниження ставок ФРС в березні-2024. Для розуміння: минулий запуск такого процесу відбувся у липні 2019 року. Як результат, за два місяці до старту ETH подорожчав на 70%.

Квітневий халвінг Bitcoin. Справа в тому, що під час останнього передхалвінгового ралі - у період із січня до початку травня 2020 року - BTC подорожчав тільки на 22%. Своєю чергою, цифрове "срібло" додало в ціні у три рази більше.

"За той же період ETH зріс на 65%. Цей тренд знову говорить про перевагу Ethereum над Bitcoin у найближчі 4-6 місяців", - звертає увагу Орищак.

Схвалення Ethereum-ETF у США. 11-го січня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вже надала зелене світло спотовим Bitcoin-ETF. Цей інструмент має повноцінно запрацювати у США в другій половині 2024 року. Таким чином, ринок криптовалют отримає інструменти для прямих інвестицій у Bitcoin та Ethereum. Це позитивно вплине на індустрію та на курси усіх криптовалют.

Більше про те, які перспективи та ризики чекають на цифрове "срібло" у 2024 році, Delo.ua розповідає у статті «Настрій для Ethereum. Який курс чекає на цифрове "срібло" у 2024 році».