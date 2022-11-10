В Украине выросли ставки по депозитам

По данным Национального банка, средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в октябре, выросла на 0,1 п.п. по сравнению с сентябрем — до 9,2% годовых.

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В целом в январе-октябре 2022 года ставка по депозитам в гривне увеличилась на 2,1 п.п., свидетельствует информация, опубликованная на сайте НБУ.

Ставка по валютным депозитам в октябре снизилась на 0,1 п.п. – до 0,7%, после падения в апреле до 0,4% и возобновления роста в мае-июле. В корпоративном секторе ставка по новым гривневым депозитам в сентябре уменьшилась на 0,1 п.п. - до 9,2%, а по валютным увеличилась на 0,2 п.п. – до 1,4% годовых.

Отметим, что средняя ставка выданных в сентябре гривневых кредитов корпоративному сектору также снизилась на 0,1 п.п. – до 19,7%, а по валютным выросла на 0,5 п.п. - до 6,0%.

Напомним, что НБУ 20 октября принял постановление №222, которое расширяет возможности для граждан по покупке безналичной иностранной валюты. Согласно этому документу, физлицо может приобрести валюту по официальному курсу НБУ (для доллара это 36,57 грн, например) с последующим размещением этой валюты на депозитном счете.

Напомним, еще в июле НБУ разрешил банкам продавать физлицам безналичную иностранную валюту, но по курсу банка. Для этого регулятор принял ряд дополнительных мер по сбалансированию валютного рынка и поддержанию устойчивости экономики в условиях войны.

После этого Укрэксимбанк и Кредобанк ввели продажу валюты для размещения депозита. В сентябре такую возможность получили клиенты государственного ПриватБанка.

Источник фото: ua.depositphotos.com