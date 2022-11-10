В Україні зросли ставки за депозитами

За даними Національного банку, середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у жовтні, зросла на 0,1 п.п в порівнянні з вереснем — до 9,2% річних.

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В цілому в січні-жовтні 2022 року ставка за депозитами у гривні збільшилася на 2,1 в.п., свідчить інформація, опублікована на сайті НБУ.

Ставка за валютними депозитами у жовтні знизилася на 0,1 п.п. – до 0,7%, після падіння у квітні до 0,4% та відновлення зростання у травні-липні. В корпоративному сектораі ставка за новими гривневими депозитами у вересні зменшилась на 0,1 п.п. — до 9,2%, а за валютними збільшилася на 0,2 п.п. — до 1,4% річних.

Зазначимо, що середня ставка виданих у вересні гривневих кредитів корпоративному сектору також знизилася на 0,1 п.п. - До 19,7%, а по валютних зросла на 0,5 п.п. - До 6,0%.

Нагадаємо, що НБУ 20 жовтня ухвалив постанову №222, яка розширює можливості для громадян щодо купівлі безготівкової іноземної валюти. Згідно з цим документом, фізособа може придбати валюту за офіційним курсом НБУ (для долара це 36,57 грн, наприклад) з подальшим розміщенням цієї валюти на депозитному рахунку.

До цього НБУ дозволив банкам продавати фізособам безготівкову іноземну валюту, але за курсом банку. Для цього регулятор вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.

Після цього Укрексімбанк та Кредобанк запровадили продаж валюти для розміщення на депозит. У вересні таку ж можливість отримали клієнти державного ПриватБанку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com